Conecta Tlajo con nueva vialidad Chulavista y Santa Fe con la Línea 4

Una nueva vialidad busca resolver parte del problema de conexión entre algunas de las zonas más pobladas de Tlajomulco y la Línea 4 del Tren Ligero. Se trata de El Cuervo–Chulavista, infraestructura que ya fue puesta en operación y que conecta a Santa Fe, Chulavista, Lomas del Mirador y fraccionamientos cercanos con la estación El Cuervo.

La obra tuvo una inversión de 290.7 millones de pesos a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco y contempla 1.98 kilómetros de nueva vialidad.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la conexión atendió una petición de habitantes de la zona, quienes pese a encontrarse cerca del recorrido de la Línea 4 no contaban con una vía directa para llegar al sistema de transporte.

“Estamos muy contentos porque esta obra llega al corazón de la zona de mayor densidad poblacional de nuestro municipio. Hoy, Santa Fe, Chulavista, Lomas del Mirador y los fraccionamientos aledaños cuentan con una vialidad que los conecta con la estación El Cuervo y les permite llegar a la Línea 4. Escuchamos a las y los ciudadanos que pedían esta conexión y, gracias al trabajo en equipo con el gobernador Pablo Lemus, esta obra complementaria ya es una realidad”, destacó.

De acuerdo con el municipio, alrededor de 250 mil habitantes podrán utilizar esta conexión para acceder al transporte público y desplazarse hacia la Cabecera Municipal.

La vialidad cuenta con cuatro carriles de concreto hidráulico, camellón central, ciclovía, banquetas, arbolado, alumbrado público y señalamiento, además de infraestructura hidrosanitaria y pluvial.

El proyecto también incluyó un puente vehicular sobre el canal de la presa El Cuervo y una incorporación de 1.6 kilómetros hacia el nodo vial, con pavimento asfáltico, banquetas, guarniciones y una bahía para transporte público.

El municipio estima que el recorrido en automóvil entre esta zona y la Cabecera Municipal puede realizarse ahora en aproximadamente 15 minutos.

La apertura de la vialidad no será el único paso para mejorar el acceso a la Línea 4. Gerardo Quirino informó que el Ayuntamiento gestionará una ruta alimentadora que conecte directamente a las colonias y fraccionamientos de la zona con la estación El Cuervo.

También planteará la incorporación de un programa de MiBici para aprovechar la ciclovía construida y ofrecer otra alternativa para llegar al sistema de transporte.

La nueva infraestructura incorpora así opciones para automovilistas, usuarios del transporte público y ciclistas, además de facilitar los desplazamientos cotidianos de estudiantes, trabajadores y familias de esta parte de Tlajomulco.