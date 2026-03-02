Jalisco fortalece su presencia en Sudamérica en la Vitrina Turística ANATO 2026

Con el objetivo de consolidar su posicionamiento internacional, Jalisco participó en la 45ª edición de la Vitrina Turística ANATO 2026, celebrada en Corferias, en Bogotá, Colombia, donde desplegó una intensa agenda de promoción enfocada en fortalecer su presencia en el mercado sudamericano.

Jalisco y sus destinos ratifican su importancia en el mercado suramericano en Anato 2026

Durante los tres días del encuentro —considerado el principal foro de negocios turísticos de Colombia— la delegación jalisciense sostuvo 876 citas de negocio con profesionales del sector, consolidando vínculos estratégicos con actores clave de la industria turística de la región.

La comitiva estuvo integrada por autoridades estatales, organismos de promoción y representantes del sector privado, incluidos nueve prestadores de servicios y la aerolínea Viva Aerobus. Participaron firmas como Mundo Cuervo y Casa Sauza, además de hoteles y operadores de trenes turísticos hacia Tequila, lo que permitió presentar una oferta integral que abarca turismo cultural, gastronómico y de playa.

Como parte de las activaciones, Mundo Cuervo ofreció más de 2 mil 800 degustaciones de margaritas, mientras que en plazas comerciales de alto flujo se realizaron presentaciones de mariachi, ballet folclórico y muestras gastronómicas que impactaron a más de 4 mil 500 personas. Asimismo, se concretaron 27 entrevistas con medios especializados para ampliar la visibilidad internacional del estado.

La estrategia responde al crecimiento sostenido del mercado colombiano, impulsado por la conectividad aérea directa entre Guadalajara y Bogotá, operada por Viva Aerobus desde 2022 y por Volaris desde noviembre de 2025. En 2025 arribaron más de 16 mil 500 turistas colombianos a Jalisco, un incremento anual de 23 por ciento, con una derrama económica superior a 405 millones de pesos.

Colombia se consolida así como uno de los mercados prioritarios para Jalisco, relación que se fortalecerá en el marco del próximo Mundial de Futbol 2026, cuando Guadalajara sea sede principal de operaciones de la Federación Colombiana de Fútbol.

Con esta gira y su presencia en ANATO, el estado reafirma su estrategia de internacionalización y continuará su promoción en foros globales como ITB Berlín, WTM Latin America y el Tianguis Turístico.