La Red Jalisco de Internet conectará al Congreso local que se ahorrará 500 mil pesos anuales

El acuerdo se signó en el patio central de Palacio Legislativo.

Los servicios de internet de la sede del Congreso del Estado y del Edificio Juárez dejarán de depender gradualmente de proveedores privados, para operar de manera directa a través de la red pública construida y administrada por el gobierno de Jalisco, sin que esto genere cargas operativas y económicas adicionales para el Poder Legislativo.

Para ello, se firmó un acuderdo entre el Congreso del Estado y el Organismo Público Descentralizado Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, lo que permitirá un ahorro anual de alrededor de 500 mil pesos, informó la diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, presidenta de la Comisión de Administración.

El convenio lo firmaron la diputada Alondra Fausto de León, presidenta del Congreso, el secretario de Administración del gobierno estatal, Rafael Orendain Parra y el director general de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, Juan Pablo Fernández Ramos, así como el secretario general del Congreso, Eduardo Martínez Lomelí, así como los diputados Tonatiuh Bravo Padilla y Aurelio Fonseca Olivares.

La diputada Montserrat Pérez Cisneros señaló que la “Red Jalisco es la primera red pública con infraestructura propia del país, y es la red pública gratuita y de alta velocidad más grande de América Latina. Hoy está presente en los 125 municipios del estado, escuelas, hospitales, plazas y edificios públicos”.

La instalación incluye 10 antenas con capacidad para conectar simultáneamente a tres mil usuarios cada una, así como fibra óptica antirroedor en dos servicios de 10 gigabytes dentro del recinto legislativo, que garantizan mayor estabilidad y velocidad de conexión.

El secretario de Administración, Rafael Orendáin, sostuvo que la Red Jalisco es robusta y tiene una gran capacidad para brindar el servicio. Incluso, calificó la como una de las redes más importantes en Latinoamérica en cuanto a infraestructura.

Jalisco fue el primer estado de América Latina en construir una red pública de internet de este tipo. Hoy, esa misma red llegará al Congreso del Estado.

Algunos empleados de la Legislatura señalaron que esperan que el servicio no presente fallas, como sí ocurre en sitios públicos, en especial, en las escuelas de educación básica.