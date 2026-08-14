Para evitar conflicto con vecinos, plantean que Zapopan aporte otro terreno para construir 200 viviendas para policías

Alejandro Puerto, diputado por Zapopan.

Para concluir con el conflicto del proyecto de construcción de 200 viviendas en un predio de la colonia Mirador de San Isidro, en Zapopan, el diputado de Morena, Alejandro Puerto Covarrubias, propone que el Gobierno de Zapopan aporte otro terreno para la edificación de departamentos para los policías.

La propuesta la iba a presentar el legislador Alejandro Puerto, durante la sesión del Congreso, que quedó cancelada este jueves.

Puerto Covarrubias dijo que Zapopan tiene una amplia lista de terrenos de reserva urbana que pueden donarse para dotar de viviendas a las familias de los policías estatales.

“Es una propuesta bastante sencilla que busca preservar la esencia del programa Legado, que es darle vivienda a las y a los policías a y a sus familias. Lo primordial es garantizar que ellas y ellos tengan vivienda. Sin embargo, creo que el gobierno estatal cometió un error en no evaluar que tan apropiados están los vecinos de San Isidro del predio que ahora está en disputa. La solución que yo propongo es bastante sencilla es que Zapopan ofrezca o done otro terreno, tan sencillo como eso. Si se dona el terreno el problema se resuelve y si ellos no quieren ceder en donar otro terreno, entonces, hay que preguntarnos por qué en específico quieren ese terreno y que lo aclaren”, enfatizó.

Puerto Covarrubias señaló que no tiene definido alguna zona en particular donde podría elegirse el terreno propuesto, porque prefiere que sea el gobierno de Zapopan el que defina cual sería una mejor opción para concretar el proyecto Legado de 200 viviendas para policías estatales y sus familias.

“Si hay un municipio que tiene bastante superficie y reserva urbana ese es Zapopan, puede ofrecer otro, detonar el crecimiento en otras zonas del municipio, detonar valor comercial sobre otras zonas y no necesariamente en esa. Ahora bien, también queremos darle la oportunidad al Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) de que explique por qué está empecinado con ese terreno. Yo pienso que probablemente detrás hay una buena intención, que es justamente aprovechar que históricamente fue ahí donde se les dio vivienda a profesores, a trabajadores al servicio del estado y se quiere aprovechar esa inercia histórica, pero que lo expliquen y que también escuchen los argumentos de los vecinos”, dijo.

Puerto pidió al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie y al titular del Instituto Jalisciense de Vivienda (Ijalvi), Guillermo Medrano, que evalúen esta opción de tener un terreno alterno y dejar como área de recarga de agua el predio de la colonia Mirador de San Isidro.