Línea 5 Macro Aeropuerto inicia operaciones y transformará la movilidad en el sur de la metrópoli

Con la promesa de reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y ofrecer una alternativa de transporte más sustentable, el Gobierno de Jalisco pondrá en marcha el próximo 4 de junio la Línea 5 Macro Aeropuerto, un nuevo sistema de transporte masivo que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con puntos estratégicos como el Estadio Akron, Expo Guadalajara y el Parque Agua Azul.

Línea 5

La nueva línea recorrerá 32 kilómetros a través de tres rutas troncales y ocho estaciones ubicadas sobre la Carretera a Chapala. El proyecto beneficiará directamente a habitantes de El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, con una capacidad estimada para movilizar diariamente a 27 mil pasajeros.

Durante la presentación del sistema, Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio, destacó que la Línea 5 representa mucho más que una nueva infraestructura de movilidad. Señaló que se trata de una obra que contribuirá a generar mejores condiciones urbanas, fortalecer la conectividad entre municipios y brindar a la población una alternativa de transporte más eficiente y segura. La funcionaria subrayó que, aunque el Mundial de Futbol servirá como escaparate internacional para Jalisco, el principal legado de la obra será para quienes diariamente necesitan trasladarse por la ciudad.

Línea 5

Por su parte, Amílcar López Zepeda, director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), explicó que esta nueva ruta amplía la cobertura del transporte masivo hacia el sur del Área Metropolitana de Guadalajara. Indicó que la participación de SITEUR como operador de un sistema BRT representa un paso importante para fortalecer la red de movilidad y mejorar la conexión entre distintos municipios metropolitanos.

Línea 5 (Israel Soria)

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, calificó el inicio de operaciones como un hecho relevante a nivel nacional debido a que se trata de la primera línea de transporte masivo concebida completamente bajo un esquema de electromovilidad. Señaló que, siguiendo la estrategia impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, la Línea 5 complementa los beneficios generados por la reciente apertura de la Línea 4 y permitirá mejorar significativamente los desplazamientos de miles de usuarios que habitan en la zona sur de la ciudad.

Línea 5

La transformación no se limitó a la incorporación de nuevas unidades. Douglas Rodríguez Perea, director general de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), explicó que la Carretera a Chapala experimentó una profunda renovación urbana. La vialidad dejó atrás su carácter carretero para integrarse plenamente a la dinámica metropolitana mediante la construcción de dos túneles exclusivos para transporte público, ocho estaciones, diez puentes peatonales y diversas obras destinadas a mejorar la seguridad y accesibilidad de las comunidades cercanas.

Uno de los principales beneficios para los usuarios será la reducción de entre 30 y 60 por ciento en los tiempos de traslado. Además, las frecuencias de paso serán de 15 minutos en las rutas troncales y de apenas cinco minutos en el corredor principal de Carretera a Chapala.

La operación estará respaldada por una flota de 41 autobuses Volvo totalmente eléctricos, modelos 7800 Electric y Luminus BZR, considerados únicos en México. Las unidades cuentan con aire acondicionado, capacidad para hasta 130 pasajeros y equipamiento de accesibilidad universal, incluyendo rampas, espacios para sillas de ruedas, piso podotáctil y señalización en braille.

Línea 5

La puesta en marcha de la Línea 5 forma parte de una estrategia más amplia de modernización del transporte público. La adquisición de estas unidades se integra a una inversión estatal superior a los 2 mil 300 millones de pesos destinada a fortalecer la infraestructura y el parque vehicular operado por SITEUR.

El servicio será gratuito el 4 de junio de las 14:00 a las 22:00 horas y del 5 al 7 de junio de las 6:00 a las 22:00 horas. A partir del 8 de junio, la tarifa será de 11 pesos mediante las tarjetas Mi Movilidad o Única, con descuentos del 50 por ciento en los trasbordos hacia Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

Con esta nueva infraestructura, Jalisco apuesta por consolidar un modelo de movilidad sustentable y eficiente que, además de responder a las necesidades actuales de transporte, busca elevar la calidad de vida de miles de personas que diariamente recorren la metrópoli.

Línea 5

PARA SABER

● Primera línea de transporte masivo en Jalisco operada completamente con unidades eléctricas, alineada a estándares internacionales de electromovilidad.

● Las unidades incorporan espacios para equipaje, pensados especialmente para personas usuarias que viajan desde y hacia el Aeropuerto.

● El sistema se integra a la red de transporte de SITEUR, para facilitar transbordos con descuento y mayor conectividad metropolitana.

● La flotilla forma parte de una estrategia estatal más amplia para renovar el transporte público con 203 nuevas unidades entre autobuses y trenes.