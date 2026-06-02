Jalisco fortalece su liderazgo exportador con nueva inversión industrial en Zapotlanejo

Jalisco continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos del país. Durante la inauguración de la segunda fase del Parque Industrial La Laja (PILA), en Zapotlanejo, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó que la entidad avanza con paso firme para convertirse en una potencia exportadora y uno de los destinos más atractivos para la inversión en México.

Como parte de este proyecto, Grupo SESAJAL anunció una inversión superior a los 400 millones de pesos en esta nueva etapa de expansión. Al concluir el desarrollo completo del complejo industrial, la empresa agroindustrial jalisciense habrá destinado un total de mil 200 millones de pesos al proyecto.

Durante el evento, Lemus subrayó que Jalisco ha superado diversos indicadores económicos y actualmente ocupa el quinto lugar nacional en captación de Inversión Extranjera Directa, tras registrar un crecimiento de 19.1 por ciento respecto al año anterior.

Además, resaltó que el estado se mantiene como el principal exportador entre las entidades no fronterizas del país, impulsado por sectores estratégicos como la agroindustria y la tecnología.

“Jalisco se va a seguir consolidando como una potencia exportadora”, afirmó el mandatario, quien recordó que la entidad produce alrededor del 17 por ciento de los alimentos consumidos en México y se ha convertido en un referente nacional en el diseño de semiconductores, al desarrollar siete de cada diez que se producen en el país.

El proyecto del Parque Industrial PILA contempla tres fases de ejecución que incluyen la adquisición de terrenos, urbanización, construcción de infraestructura especializada y nuevas naves industriales. Una vez concluido, contará con 24 naves, más de 47 mil metros cuadrados techados y capacidad energética de 3.3 MVA para atender la demanda de empresas instaladas en la región.

Por su parte, Íñigo González Covarrubias, presidente de SESAJAL, destacó que la expansión refleja el crecimiento sostenido de la compañía, que actualmente tiene presencia en más de 35 países y operaciones en tres continentes.

El empresario señaló que el grupo genera 2 mil 500 empleos, de los cuales 500 se encuentran en el Parque Industrial PILA, convirtiéndose en uno de los principales empleadores de la zona.

“Nuestra misión es no solo invertir y obtener grandes rendimientos, sino regresar a esta tierra todo lo que nos ha dado a través de empleos dignos y bien remunerados”, expresó.

La estrategia de fortalecimiento económico también ha beneficiado a Zapotlanejo, municipio que ha recibido más de 11 millones de pesos en apoyos para impulsar el desarrollo regional.

Con esta expansión industrial, la colaboración entre el Gobierno de Jalisco y la iniciativa privada busca fortalecer la competitividad estatal, generar nuevas oportunidades laborales y posicionar a Zapotlanejo como un punto clave para la inversión y el crecimiento económico en el occidente del país.