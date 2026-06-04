Inauguran la Línea 5 Mi Macro Aeropuerto que conecta a cinco municipios con transporte 100% eléctrico

Con la puesta en operación de la Línea 5 Mi Macro Aeropuerto, el Gobierno de Jalisco inauguró este 4 de junio uno de los proyectos de movilidad más importantes de los últimos años para el Área Metropolitana de Guadalajara.

Línea 5 Macro Aeropuerto

El nuevo sistema de transporte eléctrico conectará los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, además de enlazar directamente con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El arranque de operaciones fue encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien destacó que la movilidad pública seguirá siendo una de las principales apuestas de su administración. Señaló que la Línea 5 representa una transformación tangible para miles de usuarios y una mejora significativa en la conectividad metropolitana.

Línea 5 Macro Aeropuerto

Durante el evento también participaron Carlos Mier y Terán Ordiales, titular de la Unidad de Banca de Inversión de Banobras y representante de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio; David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública; Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte; y Amílcar López Zepeda, director general del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

Los funcionarios coincidieron en que el proyecto representa un avance importante hacia una movilidad más moderna, sustentable y accesible, además de fortalecer la imagen de Guadalajara rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Línea 5 Macro Aeropuerto

Anuncian ampliación de la Línea 5 y el inicio de la planeación de la Línea 6

Durante su mensaje, Pablo Lemus afirmó que la nueva línea es resultado de la prioridad que su gobierno ha dado al transporte público y aseguró que la obra forma parte de una transformación integral del ingreso sur de la ciudad a través de la renovación de la Carretera a Chapala.

El mandatario también anunció que ya se trabaja en la ampliación de la Línea 5 hacia el Corredor Industrial de El Salto, proyecto que contará con recursos estatales y federales. Además, informó que comenzará la elaboración del proyecto ejecutivo de la futura Línea 6 del sistema de transporte masivo metropolitano.

Por su parte, Carlos Mier y Terán destacó que la obra refleja una coordinación efectiva entre los gobiernos estatal y federal, además de proyectar una imagen de modernidad y orden para la metrópoli.

Karina Hermosillo señaló que la Línea 5 tendrá un impacto más allá del transporte, al mejorar las condiciones para peatones, ciclistas y usuarios de otros sistemas de movilidad. En tanto, David Zamora destacó el trabajo realizado para concretar el proyecto en poco más de un año, mientras que Diego Monraz subrayó que la infraestructura permitirá acercar oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población.

Amílcar López añadió que el sistema contribuirá a la reducción de emisiones contaminantes y fortalecerá la red de transporte masivo de la ciudad.

Línea 5 Macro Aeropuerto

Características de la Línea 5

La Línea 5 Mi Macro Aeropuerto requirió una inversión superior a los 5 mil 500 millones de pesos y fue construida en un periodo de un año y dos meses.

El sistema cuenta con nueve estaciones, ocho ubicadas sobre la Carretera a Chapala y una dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Opera con 41 unidades eléctricas Volvo, modelos 7800 Electric y Luminus BZR, consideradas únicas en el país.

Su cobertura alcanza 32 kilómetros mediante tres rutas troncales que conectan puntos estratégicos como Expo Guadalajara, el Parque Agua Azul, el Estadio Guadalajara y la terminal aérea.

Además, incorpora diez puentes peatonales accesibles, dos túneles exclusivos para el paso de las unidades, ciclovía, banquetas renovadas, iluminación, vegetación y nuevo mobiliario urbano.

Se estima que el sistema movilizará diariamente a 27 mil usuarios y reducirá hasta en 60 por ciento los tiempos de traslado. También evitará la emisión de alrededor de 7 mil toneladas de dióxido de carbono al año.

Línea 5 Macro Aeropuerto

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