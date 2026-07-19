Convocatoria: Premio al Emprendimiento 2026 para reconocer proyectos que transforman e impulsan la economía

El emprendimiento se ha consolidado como uno de los principales motores para el desarrollo económico de Jalisco y, con el objetivo de reconocer a quienes convierten sus ideas en proyectos con impacto, el Gobierno del Estado lanzó la convocatoria del Premio Jalisco al Emprendimiento 2026, considerado la máxima distinción estatal para personas emprendedoras e instituciones que fortalecen el ecosistema de innovación.

Por quinto año consecutivo, este reconocimiento busca destacar a quienes, mediante la creación de empresas, el desarrollo de soluciones innovadoras y la generación de empleo, contribuyen al crecimiento económico y social de la entidad.

El Gobierno de Jalisco lanza la convocatoria del Premio Jalisco al Emprendimiento 2026

Durante la presentación de la convocatoria, la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, subrayó que Jalisco se distingue a nivel nacional por ser el único estado que cuenta con una Ley de Fomento al Emprendimiento, una herramienta que impulsa a nuevas generaciones a desarrollar sus proyectos y convertir sus ideas en empresas.

“La agenda se complementa porque cada ejemplo de vida con su testimonio, con toda esta experiencia que se va desarrollando, ponerla de manera visible ante la sociedad jalisciense y ante el país nos hace inspirar a otros jóvenes, y seguir creciendo en ese sueño y en esa agenda de ser Jalisco, el Jalisco de las oportunidades”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, destacó que reconocer el esfuerzo de quienes emprenden también significa poner en valor la capacidad de innovar y resolver problemas a través de nuevos modelos de negocio.

“Reconocer a las y los emprendedores pone visibilidad en este esfuerzo que hacen jóvenes, que hacen las personas por empezar sus propios negocios, por resolver problemas de manera innovadora, por agregar valor y creo que eso es digno de reconocerse y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí”, señaló.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad originarias de Jalisco o con al menos un año de residencia en la entidad, así como a empresas y organizaciones que acrediten un impacto comprobable en el estado.

En esta edición se premiarán cuatro categorías: Emprendimiento de Alto Impacto, para iniciativas innovadoras con alto potencial de escalabilidad; Emprendimiento Tradicional, enfocada en empresas consolidadas que han fortalecido su crecimiento mediante procesos de transformación; Emprendedora Destacada, que reconoce el liderazgo y la contribución de mujeres empresarias; y Emprendimiento Promesa, destinada a proyectos emergentes con alto potencial de crecimiento e innovación.

Las propuestas serán evaluadas por especialistas del ecosistema emprendedor en un proceso de tres etapas, en el que se analizarán aspectos como innovación, impacto, sostenibilidad, desempeño, escalabilidad y espíritu emprendedor. Posteriormente, los resultados serán ratificados por el Consejo Estatal para el Fomento al Emprendimiento.

Las personas ganadoras recibirán un estímulo económico de 190 mil pesos en las categorías de Emprendimiento de Alto Impacto, Emprendimiento Tradicional y Emprendedora Destacada, mientras que el reconocimiento de Emprendimiento Promesa otorgará 110 mil pesos.

Además del incentivo económico, las y los galardonados obtendrán una presea conmemorativa, difusión institucional, mentoría especializada, acceso prioritario a los Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi), así como participación en eventos y programas de capacitación nacionales e internacionales impulsados por el Gobierno de Jalisco y sus aliados estratégicos.

Como parte del reconocimiento también se entregará el Galardón a la Inspiración e Impulso al Ecosistema Emprendedor, una distinción que reconoce la trayectoria de personas e instituciones cuya labor ha generado un impacto relevante en el desarrollo económico, social y ambiental del estado.

El Gobierno de Jalisco lanza la convocatoria del Premio Jalisco al Emprendimiento 2026

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jalisco busca seguir fortaleciendo un ecosistema emprendedor que incentive la creación de empresas, fomente la innovación y contribuya a generar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo para las y los jaliscienses.

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