Jalisco se pone en modo Mundial

A un día del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Jalisco aseguró que el estado está completamente preparado para recibir a más de tres millones de visitantes con un operativo integral que involucra a corporaciones de seguridad, protección civil, salud, movilidad y turismo. Las autoridades estatales afirmaron que la entidad llega al evento con infraestructura renovada, protocolos de atención definidos, simulacros realizados y una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

Jalisco listo para el Mundial

Despliegue de seguridad

Jalisco desplegará un estado de fuerza superior a 17 mil elementos estatales, federales y municipales para garantizar la seguridad durante el Mundial. En el operativo participan el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Vial, C5 Escudo Jalisco, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud y corporaciones municipales. La vigilancia se concentrará en el Estadio Guadalajara, el Centro Histórico, el FIFA Fan Festival, corredores turísticos, aeropuertos y zonas de alta concentración de visitantes.

El sistema C5 Escudo Jalisco reforzó su capacidad de monitoreo mediante una ampliación de cámaras de videovigilancia y herramientas tecnológicas para la atención de turistas. Entre ellas destacan la aplicación Jalisco Alerta, que envía notificaciones en tiempo real, un chatbot de asistencia y líneas de atención disponibles las 24 horas en distintos idiomas. Además, Protección Civil contará con mil 681 elementos operativos y 327 unidades de emergencia para labores de prevención, rescate, atención prehospitalaria, combate de incendios y gestión de multitudes.

Línea 5 Macro Aeropuerto

Plan de movilidad

El tema de movilidad contempla la recién inaugurada Línea 5 de electromovilidad que conecta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la Zona Metropolitana, además de la renovación integral de la carretera a Chapala con concreto hidráulico, ciclovía, banquetas e iluminación. También se habilitó un patio especial para vehículos de plataforma cerca de la terminal aérea, con vigilancia, iluminación y transporte gratuito para usuarios.

Durante los días de partido se aplicará el operativo denominado “Última Milla”, que restringirá la circulación en los alrededores del Estadio Guadalajara y establecerá ajustes viales en la zona del FIFA Fan Festival. Las autoridades recomendaron a quienes tengan boletos salir con al menos cinco horas de anticipación y utilizar transporte público o el sistema Ride al Estadio disponible en BoletoMóvil. Asimismo, reiteraron que no habrá estacionamiento en la sede mundialista y que quienes no cuenten con entradas deberán evitar la zona para facilitar la operación logística.

Fan Fest en Guadalajara

Cultura y turismo

El Mundial se extenderá más allá de los estadios con una agenda de entretenimiento y promoción turística que abarcará todo el estado. El FIFA Fan Festival Guadalajara, instalado en Plaza Liberación, transmitirá los 104 partidos del torneo en una pantalla gigante durante 39 días. El acceso será gratuito y tendrá capacidad para 18 mil personas, ofreciendo además actividades culturales, gastronomía y experiencias para toda la familia.

La agenda turística incluye la promoción de destinos como Chapala, Tequila, Tapalpa y Puerto Vallarta, así como actividades especiales en los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco. La Secretaría de Turismo informó que el estado supera ya las 90 mil habitaciones hoteleras y desarrolló 39 experiencias turísticas para los 39 días del Mundial, disponibles a través de módulos de información y del micrositio Visit Jalisco.

A esta oferta se suma Vibra Jalisco, una iniciativa que llevará el ambiente mundialista a distintos municipios, teniendo como sede principal el Auditorio Benito Juárez. Del 11 de junio al 19 de julio habrá transmisiones de partidos, conciertos, experiencias inmersivas, juegos mecánicos y actividades gastronómicas con acceso gratuito. Además, la agenda cultural contempla más de 50 espectáculos artísticos y conciertos masivos de Maná y Alejandro Fernández en La Minerva, así como la participación de Plácido Domingo en la programación especial.

Vacunación contra el sarampión

Las medidas en salud

La estrategia sanitaria contempla vigilancia epidemiológica permanente, atención médica, protección contra riesgos sanitarios, salud mental y prevención de enfermedades. Para atender los principales puntos de concentración masiva se desplegarán 230 profesionales entre médicos, paramédicos y brigadistas que operarán bajo protocolos previamente establecidos para la atención prehospitalaria y hospitalaria.

Las autoridades de salud señalaron que el brote de sarampión registrado en la entidad se encuentra bajo control, al igual que los casos de dengue. Además, se mantienen activos los protocolos nacionales de vigilancia ante enfermedades emergentes como el ébola, con filtros sanitarios y monitoreo permanente en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y otros puntos de ingreso al estado. Los hospitales públicos permanecerán preparados con áreas de aislamiento y capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

Guadalajara

La sede más mexicana

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, afirmó que Jalisco está listo para albergar “el Mundial más grande de la historia”, mientras que el gobernador Pablo Lemus Navarro ha reiterado que la entidad buscará consolidarse como “la sede más mexicana” de la Copa del Mundo, combinando seguridad, organización, hospitalidad y una amplia oferta cultural para visitantes nacionales e internacionales.