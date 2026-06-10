SITEUR reforzará servicio y ampliará horarios durante el Mundial 2026

Con el objetivo de garantizar una movilidad eficiente para habitantes y visitantes durante la Copa Mundial de Futbol 2026, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) implementará un operativo especial que contempla el aumento de capacidad en el Tren Ligero, ampliación de horarios y refuerzo de personal en estaciones estratégicas.

El plan estará vigente del 11 de junio al 19 de julio de 2026, periodo en el que Guadalajara será una de las sedes mundialistas. Como parte de las acciones, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero incrementarán en 12.2 por ciento su capacidad operativa, al pasar de una oferta habitual de 24 mil espacios a cerca de 27 mil para usuarios durante los horarios de mayor demanda.

Además, durante los días en que se disputen partidos en el Estadio Guadalajara, las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, Mi Macro Periférico y la Línea 5 Macro Aeropuerto extenderán sus horarios de servicio hasta cuatro horas después de la conclusión de cada encuentro, con la finalidad de facilitar el regreso de los aficionados.

Para los días sin actividad en el estadio, pero con eventos programados en el Fan Festival instalado en el centro de Guadalajara, SITEUR también ampliará la operación de las líneas ferroviarias por un promedio de dos horas adicionales. La duración exacta de estas extensiones dependerá de la programación diaria del torneo.

Uno de los puntos clave del operativo será la conectividad con el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. SITEUR recordó que la Ruta Troncal 01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto permitirá trasladar a los visitantes directamente desde la terminal aérea hasta la estación Chivas de Mi Macro Periférico, sin necesidad de realizar transbordos.

Asimismo, se desplegará personal operativo adicional en la estación Estadio Chivas y en diversos puntos de la red de transporte para orientar a los usuarios, ordenar los accesos y agilizar los flujos de entrada y salida antes y después de los encuentros.

La estrategia también contempla un esquema especial en estaciones cercanas al Estadio Guadalajara para optimizar el ascenso y descenso de pasajeros, mejorar la circulación peatonal y reducir tiempos de espera durante los eventos de mayor concentración de personas.

Con estas medidas, SITEUR busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de transporte público ante la alta demanda que generará el Mundial 2026, además de ofrecer un servicio seguro, ordenado y confiable tanto para la población local como para los miles de visitantes nacionales e internacionales que arribarán a la ciudad.