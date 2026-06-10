La app que acompañará a aficionados y turistas durante el Mundial: Jalisco Alerta

Ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Jalisco reforzó las funciones de Jalisco Alerta, una aplicación móvil que busca convertirse en una herramienta de consulta inmediata para quienes se encuentren en el estado durante el torneo. La plataforma concentra información oficial sobre seguridad, protección civil, movilidad y condiciones meteorológicas, con actualizaciones en tiempo real.

App Jalisco Alerta

Como parte de esta renovación enfocada en el Mundial, la aplicación ahora traduce automáticamente sus notificaciones al inglés, francés y coreano, además de español, con el objetivo de facilitar el acceso a información relevante para aficionados y turistas internacionales. De esta manera, usuarios de distintas nacionalidades pueden recibir avisos y recomendaciones en su propio idioma, reduciendo barreras de comunicación en situaciones de emergencia o prevención.

La aplicación permite conocer alertas relacionadas con lluvias intensas, incendios, inundaciones, cierres carreteros, manifestaciones y otros eventos que puedan afectar la movilidad o la seguridad de las personas. También incorpora reportes meteorológicos actualizados, avisos por contingencias ambientales y recomendaciones emitidas por autoridades estatales, incluyendo información sobre ajustes viales y rutas de acceso al estadio durante los días de partido.

Además de ser gratuita y no requerir registro, Jalisco Alerta ofrece la posibilidad de configurar notificaciones mediante GPS o código postal, lo que permite recibir avisos específicos de la zona donde se encuentre el usuario. La plataforma forma parte de la estrategia estatal de prevención y atención oportuna de emergencias, por lo que concentra información oficial y verificada, convirtiéndose en una herramienta confiable para residentes y visitantes que busquen mantenerse informados y tomar decisiones seguras durante su estancia en Jalisco.

WEB: https://jaliscoalerta.com