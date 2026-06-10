Participan niñas y niños en el Mundialito Down Tlajo 2026

La fiebre mundialista también llegó a las aulas de Tlajomulco. Niñas y niños de distintos Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) participaron en el Mundialito Down Tlajo 2026, una actividad deportiva organizada para fomentar la inclusión y fortalecer valores como el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

El encuentro reunió a menores y sus familias en una jornada inspirada en la Copa Mundial de Futbol, donde el deporte sirvió como punto de encuentro para promover la convivencia y la participación de las infancias en espacios recreativos y formativos.

Durante el evento, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó la importancia de generar actividades que fortalezcan la comunidad y reconoció el papel que desempeñan madres, padres de familia y personal educativo en el desarrollo de las niñas y los niños.

“El futbol nos da la oportunidad de ser el mejor pretexto para que practiquemos deporte, para que nos unamos, para que haya convivencia, comunidad, para poder tener una motivación para nuestros niños, nuestras niñas, todas nuestras bendiciones. Agradecer y reconocerles a todos los padres de familia también; un aplauso hay que darle a los padres de familia, a nuestros directores y, bueno, se trata de sumar esfuerzos”, expresó.

Por su parte, el supervisor de la Zona 53 de Educación Física, Martell Iván Vega, señaló que el torneo representa un esfuerzo por impulsar la inclusión desde edades tempranas y utilizar el deporte como una herramienta para promover la igualdad de oportunidades.

“Hablar del futbol es hablar de inclusión, es hablar de igualdad, de equidad y de oportunidad para todos. Por ello estamos aquí presentes y hoy estamos iniciando el Mundialito Down Tlajo 2026, el cual está destinado para todos ustedes. Disfrútenlo, por favor; sean parte de él. Pertenecemos aquí, a Tlajomulco; nuestro presidente nos volteó a ver. Y bueno, este Mundialito Down es un primer ejercicio para arrancar con el tema de la inclusión en todo Tlajomulco y que retumbe en todo Jalisco”.

De acuerdo con los organizadores, la actividad forma parte de una serie de acciones orientadas a generar espacios donde las niñas y los niños puedan desarrollar habilidades sociales, fortalecer su autoestima y participar en entornos que favorezcan la integración.

El Mundialito Down Tlajo reunió a estudiantes de los CENDI del municipio en una jornada que combinó deporte, convivencia familiar y actividades enfocadas en la promoción de una cultura de respeto e inclusión.