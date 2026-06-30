El Congreso Internacional Aneberries reunirá en Guadalajara a líderes del sector para fortalecer el futuro de la industria de berries

Guadalajara volverá a convertirse en punto de encuentro para la industria agroalimentaria con la realización de la edición 16 del Congreso Internacional Aneberries, un encuentro que reunirá a productores, empresas, especialistas, organismos empresariales, autoridades y representantes de toda la cadena de valor para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector de las berries.

La 16ª edición del Congreso Internacional Aneberries

Presentado oficialmente en rueda de prensa en Guadalajara, el Congreso se llevará a cabo los días 29 y 30 de julio en Expo Guadalajara bajo el lema “Crecemos mejor, cuando #crecemosjuntos”, con una agenda enfocada en innovación tecnológica, apertura de mercados, sostenibilidad, genética, comercio internacional y competitividad.

Durante la presentación, representantes del sector productivo y autoridades coincidieron en que el crecimiento de esta industria depende del trabajo coordinado entre empresas, productores, instituciones y gobierno.

Miguel Ángel Curiel, presidente de Aneberries, destacó que el encuentro ha consolidado su posicionamiento hasta convertirse en el evento más importante de la industria en México y uno de los más relevantes a nivel internacional, reconocimiento que —señaló— ha sido respaldado por asistentes y especialistas provenientes de distintos países.

Por su parte, Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, señaló que la producción de berries se mantiene como uno de los motores económicos del estado, además de generar impacto regional con una visión que combina productividad con responsabilidad social.

En materia ambiental, Curiel explicó que el sector mantiene una transición tecnológica orientada al uso más eficiente del agua mediante sistemas de riego por goteo y modelos de producción que permiten reducir el consumo hídrico y optimizar recursos.

La 16ª edición del Congreso Internacional Aneberries

El programa contempla conferencias magistrales, paneles especializados y espacios de análisis sobre temas como comportamiento del mercado global de berries, tendencias de consumo, promoción del arándano bajo el marco del T-MEC, genética y desarrollo varietal, formalidad laboral, actualización regulatoria de la FDA, demanda antidumping sobre la fresa mexicana y la transformación del comercio minorista en Norteamérica.

Juan José Flores, director general de Aneberries, adelantó que el componente técnico tendrá especial atención en inocuidad alimentaria, incluyendo sesiones sobre límites máximos de residuos, fitosanidad, bioestimulación, nutrición y cumplimiento regulatorio. Además, proyectó que esta edición podría superar los 3 mil asistentes.

En tanto, Juan Pablo Molina Baranzini, vicepresidente de Productores de Aneberries, subrayó que el desarrollo alcanzado por la industria ha sido impulsado principalmente por pequeños y medianos productores que han incorporado procesos de innovación y transformación del campo mexicano.

Como parte de las actividades complementarias se realizará la Séptima Carrera con Causa Aneberries, cuya recaudación será destinada en su totalidad a la asociación civil Forjadores de Esperanza, organización ubicada en Zamora que brinda apoyo a personas de bajos recursos con autismo y procesos de rehabilitación.

La 16ª edición del Congreso Internacional Aneberries

Actualmente, la industria de las berries genera más de 320 mil empleos directos y exporta más de 700 mil toneladas hacia 41 mercados internacionales, posicionando a México como líder mundial en producción de zarzamora, además de ubicarse entre los principales productores de arándano, fresa y frambuesa.

En la presentación participaron: Miguel Ángel Curiel, presidente de Aneberries; Juan José Flores, director general de la asociación; Juan Pablo Molina Baranzini, vicepresidente de Productores de Aneberries; Lorena Delgado González, presidenta del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco; Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco; y Laura Romero Zueck, directora de Vinculación Institucional de la Secretaría de Desarrollo Económico, en representación de la titular de la dependencia, Cindy Blanco Ochoa.

ANEBERRIES (Asociación Nacional de Exportadores de Berries)

Nació a mediados de 2009 en México. Creada por iniciativa de las empresas exportadoras más grandes del país, la organización surgió con la urgente necesidad de autorregular y darle estructura a una industria joven que presentaba un crecimiento acelerado. Con sede en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, ANEBERRIES celebró en 2025 su 15° aniversario inaugurando nuevas oficinas, consolidando el trabajo de miles de productores mexicanos que llevan estas frutillas a decenas de países en todo el mundo

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