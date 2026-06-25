Inician rehabilitación de dos vialidades en Tlajomulco con inversión de 12 millones de pesos

El Gobierno de Tlajomulco inició la rehabilitación de las calles Santa Anita, en el fraccionamiento Balcones de Santa Anita, y Cuauhtémoc, en la delegación Santa Cruz de las Flores, con una inversión conjunta de 12 millones de pesos.

En Balcones de Santa Anita se destinarán cinco millones de pesos para rehabilitar cerca de un kilómetro de la calle Santa Anita mediante la renovación de la carpeta asfáltica y la instalación de señalamiento vial.

Durante el arranque de la obra, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, explicó que la intervención busca atender el deterioro de la vialidad.

“Esta calle ya era muy complicado remozarla, bachearla y, además, estamos en tiempos de lluvias. Lo que quisimos fue intervenirla de inmediato para que no se nos complique más, pero con una intervención de fondo que nos permita cambiar la realidad para toda la gente que transita, no solo en vehículo, sino también en motocicleta, bicicleta o a pie”, señaló.

Posteriormente, las autoridades dieron el banderazo de inicio a la primera etapa de la rehabilitación de la calle Cuauhtémoc, en Santa Cruz de las Flores, donde se invertirán siete millones de pesos.

Los trabajos abarcan más de mil 400 metros de vialidad e incluyen la renovación de la infraestructura hidrosanitaria, construcción de huellas de concreto estampado, cruceros seguros, alumbrado público y arborización.

“Continuamos ya con la primera etapa de esta calle Cuauhtémoc, con una inversión de siete millones de pesos. Hay que renovar toda la infraestructura hidrosanitaria porque ya es muy obsoleta. Vamos a colocar las huellas y dejar el empedrado en buenas condiciones, porque nos ha funcionado muy bien en esta zona mantener este tipo de superficie para favorecer la filtración del agua. Si seguimos poniendo concreto sobre concreto, llegará el momento en que esta cuenca, que es tan valiosa, dejará de filtrar el agua”, explicó el alcalde.

De acuerdo con el proyecto, ambas obras forman parte del programa municipal de mejoramiento de infraestructura vial y buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes transitan por estas comunidades.