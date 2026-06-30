SETRAN consolida al transporte público como eje de movilidad durante la Copa Mundial FIFA 2026 en Guadalajara

La estrategia de movilidad implementada por la Secretaría de Transporte (SETRAN) durante los partidos de la Copa Mundial 2026 en Guadalajara dejó como resultado la movilización de más de 116 mil personas y consolidó al transporte público como la principal alternativa para trasladarse hacia y desde el estadio.

De acuerdo con el balance presentado por la dependencia estatal, alrededor del 70 por ciento de las personas asistentes a los encuentros eligieron alguna modalidad de transporte público, un resultado que reflejó la capacidad operativa, coordinación institucional y confianza ciudadana en la infraestructura de movilidad desplegada para el evento.

La Secretaría de Transporte (SETRAN) movilizó a más de 116 mil personas mediante las distintas modalidades de transporte público (Israel Soria)

Para atender la demanda generada por uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, SETRAN coordinó un esquema especial que integró la operación de Mi Macro Periférico, la Línea 5 Mi Macro Aeropuerto, servicios especiales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), el modelo Park & Ride, el servicio gratuito Loop hacia el estadio y un patio especial para vehículos de plataformas instalado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El operativo arrancó con el encuentro entre Chequia y Corea del Sur, jornada en la que más de 28 mil personas utilizaron transporte público. Para responder al flujo de usuarios, el servicio extendió horarios hasta las 2:00 horas y se activó el sistema Park & Ride con 163 autobuses que realizaron más de 6 mil 400 viajes. El servicio gratuito Loop efectuó 75 recorridos y trasladó cerca de 5 mil 700 personas.

Durante el partido entre México y Corea del Sur, considerado uno de los de mayor convocatoria, más de 32 mil asistentes recurrieron a las distintas modalidades de movilidad pública. En esa fecha, el sistema amplió operaciones hasta la 1:00 de la madrugada, mientras Park & Ride movilizó usuarios mediante 137 autobuses y más de 5 mil 241 viajes; Loop complementó el esquema con 82 recorridos.

La Secretaría de Transporte (SETRAN) movilizó a más de 116 mil personas mediante las distintas modalidades de transporte público (Israel Soria)

Para el encuentro entre Colombia y República Democrática del Congo, más de 31 mil personas utilizaron el sistema público. La operación nuevamente se mantuvo hasta la madrugada, con apoyo de 82 autobuses en Park & Ride y 71 recorridos del servicio Loop.

En el cierre de actividades mundialistas con el partido entre España y Uruguay, cerca de 25 mil asistentes eligieron trasladarse mediante transporte público. En esta jornada, el servicio gratuito Loop alcanzó su cifra más alta con 94 recorridos y alrededor de 5 mil 900 personas movilizadas.

Además del transporte masivo, el patio para vehículos de plataformas habilitado por el Gobierno de Jalisco en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró entre el 5 y el 28 de junio más de 36 mil 293 servicios realizados por empresas autorizadas, convirtiéndose en un punto estratégico para ordenar llegadas y salidas de visitantes.

La Secretaría de Transporte reconoció la participación de concesionarios, operadores, taxistas, conductores de plataformas y personal de distintas dependencias que hicieron posible el despliegue operativo.

Con estos resultados, SETRAN destacó que la combinación entre infraestructura, planeación y coordinación permitió responder a la demanda extraordinaria generada por el Mundial y posicionó al transporte público como una solución eficiente para eventos internacionales de gran escala en Jalisco.