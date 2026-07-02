Recibe Director de Obras Públicas de Tlajomulco reconocimiento como Ingeniero del Año

El director de Obras Públicas de Tlajomulco, Celso Álvarez Solórzano, fue reconocido como Ingeniero del Año por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Ingeniero.

El funcionario señaló que la distinción representa un compromiso para continuar impulsando proyectos de infraestructura en el municipio.

“Es una responsabilidad inmensa; más que sentirme halagado, me siento responsable de que me hayan nombrado Ingeniero del Año. Esto representa un mayor compromiso. Estoy muy agradecido, pero, sobre todo, por todas las cosas que hemos hecho en el municipio, por las mejoras sustanciales en temas de ingeniería, redes hidráulicas e infraestructura. Nos honró el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco al hacernos partícipes de este reconocimiento y que mi nombre aparezca entre los galardonados, pero, sobre todo, por el trabajo que hemos realizado en el municipio”.

Álvarez Solórzano señaló que el reconocimiento también refleja el trabajo realizado en materia de infraestructura durante la actual administración municipal, periodo en el que, según el Ayuntamiento, se han concluido más de 330 obras, entre ellas el Escudo Urbano C5, el Parque Urbano Lomas del Sur, la Cruz Verde Chulavista, el pozo profundo de San Sebastián y la carretera a El Zapote.

Durante la ceremonia, el ingeniero también hizo un llamado a las nuevas generaciones de profesionales a ejercer la profesión con vocación de servicio, honestidad y compromiso social.

El Ayuntamiento informó además que la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros (UJAI) también otorgó un reconocimiento al Gobierno de Tlajomulco por su respaldo a la celebración del Día Nacional del Ingeniero.