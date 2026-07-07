Jalisco apuesta por simplificar trámites para fortalecer la inversión y la competitividad

Con el objetivo de consolidar a Jalisco como uno de los estados más competitivos del país y facilitar la llegada de nuevas inversiones que generen empleos, la secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco Ochoa, encabezó la instalación de la Mesa de Simplificación y Digitalización en Materia de Mejora Regulatoria, una iniciativa que reúne a autoridades y representantes del sector privado para construir una agenda conjunta que permita hacer más ágiles y eficientes los trámites gubernamentales.

Instalación de la Mesa de Simplificación y Digitalización en Materia de Mejora Regulatoria

La importancia de esta estrategia radica en que una regulación más sencilla y procesos digitales pueden convertirse en un factor determinante para la instalación de nuevas empresas, el crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y la consolidación de inversiones. Al reducir tiempos, requisitos y costos administrativos, el estado mejora su competitividad y brinda mayor certeza a quienes deciden invertir en Jalisco.

La mesa trabajará en tres etapas: la detección de áreas de oportunidad, la simplificación de los trámites prioritarios y su posterior digitalización, mediante un esquema de colaboración permanente entre el sector público y la iniciativa privada.

Como parte de los primeros acuerdos, se buscará eliminar barreras regulatorias en al menos 136 trámites gubernamentales y comenzar con la simplificación de 13 procedimientos considerados de mayor impacto para las empresas. Entre ellos destacan las licencias de funcionamiento, los permisos de construcción y diversos trámites ambientales, que actualmente representan algunos de los procesos más complejos para el sector productivo.

Instalación de la Mesa de Simplificación y Digitalización en Materia de Mejora Regulatoria

Además, se iniciará la digitalización de tres trámites de alto impacto empresarial, con el propósito de reducir los tiempos de respuesta, facilitar el cumplimiento de requisitos y ofrecer una atención más eficiente a las personas inversionistas y a las empresas.

La instalación de esta mesa representa un paso hacia la modernización de la administración pública estatal, al apostar por procesos más transparentes, ágiles y accesibles que fortalezcan el entorno de negocios y permitan que Jalisco continúe posicionándose como uno de los principales destinos para la inversión y el desarrollo económico en México.