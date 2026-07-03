Puerto Vallarta reafirma su liderazgo turístico con reconocimientos internacionales de Tripadvisor

Puerto Vallarta volvió a consolidarse como uno de los grandes referentes del turismo en Jalisco y en México al ser distinguido en los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 de Tripadvisor, una de las plataformas de viajes más consultadas a nivel internacional.

Puerto Vallarta

Los reconocimientos, otorgados con base en las opiniones y calificaciones de millones de viajeros durante un periodo de 12 meses, distinguen a los destinos, hoteles, restaurantes y experiencias que ofrecen un servicio excepcional. De los más de ocho millones de alojamientos, restaurantes, atracciones y destinos registrados en la plataforma, menos del uno por ciento obtiene esta distinción.

En la edición 2026, Puerto Vallarta se mantuvo entre los cinco mejores destinos turísticos de México, un resultado que reafirma su prestigio nacional e internacional y lo consolida como uno de los principales motores de la actividad turística del país.

El reconocimiento también alcanzó a uno de los sitios más representativos del puerto. El Malecón de Puerto Vallarta fue ubicado entre las cinco mejores atracciones turísticas de México, gracias a su combinación de arte, gastronomía, vida cultural y espectaculares vistas de la Bahía de Banderas, elementos que lo han convertido en un punto obligado para quienes visitan el destino.

Puerto Vallarta

La calidad de la oferta turística vallartense quedó reflejada en distintas categorías. El hotel Casa Velas fue reconocido entre los diez mejores hoteles de México, mientras que el restaurante Gaviotas, ubicado en el hotel Sheraton Buganvilias, apareció entre los diez mejores restaurantes de alta cocina del país.

Las experiencias también colocaron a Puerto Vallarta entre los favoritos de los viajeros. El tour de tirolesas de Los Veranos y el recorrido gastronómico por el Centro de Puerto Vallarta, operado por Vallarta Food Tours, fueron seleccionados entre las diez mejores experiencias turísticas de México, destacando la diversidad de actividades que ofrece el destino, desde el turismo de aventura hasta el gastronómico.

Estos reconocimientos reflejan el trabajo conjunto de empresarios, hoteleros, restauranteros, operadores turísticos y prestadores de servicios, quienes han fortalecido la calidad y competitividad del destino.

Con estos resultados, Puerto Vallarta confirma su posición como el principal destino de playa de Jalisco y uno de los más importantes de México, respaldado por la preferencia de millones de visitantes que año con año reconocen la excelencia de su infraestructura, hospitalidad y amplia oferta turística.

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PARA SABER

Estos resultados se suman a otros hitos recientes que reafirman el liderazgo de Jalisco en la industria turística internacional.

El estado obtuvo el Premio Condé Nast Traveler España 2026 como Mejor Destino Internacional, uno de los máximos galardones del sector, y 13 restaurantes de la entidad fueron incluidos en la selección 2026 de la Guía MICHELIN, hecho que posiciona a Jalisco como un referente de la gastronomía y el turismo de clase mundial.