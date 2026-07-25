Innovación y tecnología fortalecen la producción de mango en Jalisco

La innovación tecnológica se convierte en una de las principales aliadas del campo jalisciense. Con un Plan Integral para fortalecer la sanidad del mango, el Gobierno de Jalisco busca reducir la presencia de la mosca de la fruta mediante herramientas de precisión, asistencia técnica y un manejo fitosanitario especializado, con el propósito de elevar la calidad del fruto y consolidar su presencia en mercados nacionales e internacionales.

Plan Integral para fortalecer la sanidad del mango

La estrategia, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), en coordinación con la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), la Asociación de Exportadores de Mango de México (EMEX) y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal, apuesta por una combinación de innovación, conocimiento técnico y trabajo conjunto con los productores.

El programa contempla mejorar la productividad de los huertos mediante acciones enfocadas en la nutrición del cultivo, el fortalecimiento de la floración, el manejo fitosanitario y el acompañamiento permanente a las y los productores, con el objetivo de hacer más competitivo al mango jalisciense.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto será el uso de drones para aplicar tratamientos de precisión en los cultivos, además del reforzamiento de la vigilancia fitosanitaria a cargo de personal técnico especializado de ASICA. Estas herramientas permitirán detectar con mayor rapidez la presencia de la mosca de la fruta y actuar de manera oportuna para reducir su impacto.

El programa iniciará con un proyecto piloto en mil 500 hectáreas del municipio de Tomatlán, principal productor de mango en Jalisco. Para esta primera etapa se destinará una inversión superior a 650 mil pesos para la instalación de estaciones de cebo que contribuirán al control de la plaga.

La meta es que durante 2027 se identifiquen huertos temporalmente libres de la mosca de la fruta y que, para 2028, la región obtenga el reconocimiento oficial como Área de Baja Prevalencia. Posteriormente, se buscará la declaratoria de Zona Libre, una certificación que facilitaría el acceso del mango jalisciense a nuevos mercados de exportación y fortalecería la competitividad del sector.

Plan Integral para fortalecer la sanidad del mango

Un cultivo estratégico para Jalisco

El mango representa uno de los cultivos más importantes para la región Costa Sur del estado. Actualmente, Jalisco ocupa el sexto lugar nacional en producción, con alrededor de 128 mil toneladas anuales obtenidas en una superficie cercana a las 8 mil 500 hectáreas.

La producción se concentra en 19 municipios, encabezados por Tomatlán, que aporta 81 mil 631 toneladas, seguido por La Huerta y Cihuatlán, consolidándose como una de las principales zonas productoras del país.

Frente a los desafíos que plantea el cambio climático, la estrategia estatal incorpora la innovación tecnológica como una herramienta para proteger la producción agrícola, mejorar la calidad del fruto y hacer más eficiente el manejo de los cultivos.

Con este plan, el Gobierno de Jalisco busca consolidar un modelo de sanidad agroalimentaria sustentado en la colaboración entre autoridades, organismos especializados y productores, fortaleciendo una cadena productiva más sostenible y con mayores oportunidades de crecimiento.