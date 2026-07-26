Zapopan inaugura el Torneo Nacional de Beisbol Infantil y Juvenil Cuervos con la participación de 50 equipos

Con la participación de niñas, niños y jóvenes de al menos 10 estados de la República Mexicana, fue inaugurado el Torneo Nacional de Beisbol Infantil y Juvenil Cuervos de Zapopan, considerado el de mayor convocatoria entre los organizados por la asociación de ligas infantiles y juveniles de béisbol.

Beisbol (Cortesía)

En esta edición participan 50 equipos, con un estimado de 850 jugadores y coaches, quienes asisten acompañados de sus familias.

Durante el acto inaugural, se destacó que desde hace más de 14 años la Liga Cuervos de Zapopan ha organizado este tipo de competencias con el respaldo del Consejo Municipal del Deporte (Comude) y del Ayuntamiento de Zapopan.

En su mensaje de bienvenida, Bardomiano Galindo López, presidente de la Liga Cuervos Comude, agradeció la asistencia de los equipos participantes y señaló que la liga está conformada por 47 equipos.

Asimismo, agradeció el apoyo del presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, y de la coordinadora de Cercanía Ciudadana, Ana Isaura Amador Nieto.

Beisbol (Cortesía)

“Agradecemos al Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade por todo el apoyo, y de igual manera a Isaura Amador Nieto por todo el apoyo. El alcalde Frangie resalta que el compromiso es que tendremos eventos como este, a jugar beisbol”, expresó.

En representación del alcalde, Ana Isaura Amador Nieto destacó que el deporte permite impulsar el desarrollo de habilidades y el trabajo en equipo entre las infancias y juventudes.

“De igual manera quiero reconocer el enorme trabajo de la Liga Cuervos, Comude, de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol, y de todas las personas que con mucho esfuerzo y dedicación hacen posible este evento. Desde la Coordinación de Cercanía Ciudadana, que es la que me toca encabezar, hacemos todos los días un trabajo muy grande para recorrer cada rincón de esta ciudad, pero sobre todo también buscando fomentar el deporte, recuperar espacios públicos y lograr que cada lugar que tocamos estén las condiciones que nos gustan en Zapopan. Sean bienvenidas y bienvenidos”, señaló.

La declaratoria inaugural del torneo estuvo a cargo de Sebastián Pinales Ávila, quien dio por iniciadas las actividades de esta competencia nacional.

De acuerdo con los organizadores, este torneo es el más numeroso de los que realiza la asociación y representa el mayor movimiento de jugadores de beisbol del país en una sola sede.