Lanzan descuentos de hasta 50% en multas vehiculares para facilitar regularización de adeudos

Con el objetivo de que más personas regularicen la situación fiscal de sus vehículos y eviten procedimientos de cobro, el Gobierno de Jalisco, a través del Servicio Estatal Tributario (SET), puso en marcha un programa especial que ofrece descuentos en multas vehiculares, condonación de recargos y opciones de pago en parcialidades.

El programa estará vigente del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2026 y está dirigido a propietarios de vehículos con adeudos relacionados con refrendos, multas de movilidad y otros créditos fiscales de carácter vehicular. De acuerdo con el jefe del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid, la estrategia podría beneficiar a más de 822 mil propietariosque actualmente mantienen algún adeudo.

El funcionario explicó que la intención es brindar una alternativa para que las personas regularicen su patrimonio antes de que inicien procedimientos administrativos que pueden derivar en requerimientos de pago, gastos de ejecución e incluso el embargo del vehículo.

“Hoy lo que queremos ofrecer a la ciudadanía es un beneficio importante. En vez de esperar a que llegue el requerimiento o el procedimiento administrativo de ejecución, mejor les ofrecemos una oportunidad”, señaló Arias Madrid.

Entre los principales beneficios destaca un 50 por ciento de descuento en multas de movilidad correspondientes a 2025 y años anteriores. No obstante, quedan excluidas las sanciones por conducir en estado de ebriedad y por invadir el carril exclusivo de Mi Macro. Además, quienes opten por un convenio de pago en parcialidades podrán obtener un 70 por ciento de descuento en los recargos.

Actualmente, el padrón estatal registra alrededor de 822 mil vehículos con adeudos, de los cuales aproximadamente 741 mil pertenecen a personas físicas y cerca de 80 mil a personas morales. Para las autoridades, esta medida representa una oportunidad para que miles de contribuyentes regularicen su situación y eviten costos adicionales.

El programa también permitirá que alrededor de 80 mil vehículos que aún no han realizado el canje de placas puedan completar este trámite, ya que muchos propietarios no habían podido hacerlo debido a los adeudos acumulados.

Arias Madrid destacó que los convenios de pago podrán realizarse directamente con el SET, sin necesidad de recurrir a instituciones financieras o tarjetas de crédito, lo que facilita que las personas liquiden sus adeudos conforme a sus posibilidades económicas.

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