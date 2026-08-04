Impulsan a las pymes con “Mi Primer Millón”, programa para acelerar empresas y abrirles mercados internacionales

Con el propósito de fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas de Jalisco y convertirlas en protagonistas de los mercados internacionales, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), presentó la convocatoria del programa de aceleración empresarial “Mi Primer Millón”, una estrategia que busca profesionalizar a negocios con potencial de crecimiento y acompañarlos en su proceso de expansión.

La iniciativa está dirigida a 30 empresas que ya superaron su etapa inicial de comercialización y cuentan con productos validados y ventas comprobables. Durante el programa recibirán asesoría estratégica, capacitación y herramientas para fortalecer su operación, consolidar sus marcas y prepararse para integrarse a cadenas de autoservicio, retail y procesos de exportación, principalmente hacia Estados Unidos y Canadá.

Impulsa Gobierno de Jalisco programa ‘Mi Primer Millón’, para acelerar el crecimiento empresarial y llevar a marcas jaliscienses a nivel internacional

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que el estado cuenta con el talento necesario para consolidar empresas competitivas a nivel mundial y destacó que el respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido una prioridad en su gestión.

“Con una muy buena idea, con un buen mentor, con su primer millón y después con los ángeles inversionistas que están invitando, esas empresas pueden detonar, de verdad detonar en el mundo empresarial”, expresó el mandatario.

Lemus añadió que las nuevas condiciones del comercio internacional representan una oportunidad para que empresas que comenzaron con pocos recursos puedan convertirse en grandes exportadoras y generar más empleos en Jalisco.

“Esas empresas de 10 o 15 trabajadores que se van a multiplicar a 50, 100 o 200, que se van a convertir en locomotoras de exportación, es un legado que nosotros vamos a dejar”, sostuvo.

Como incentivo para impulsar el crecimiento empresarial, el Gobierno de Jalisco destinará una bolsa de 1.5 millones de pesos en subsidios directos. El primer lugar obtendrá un millón de pesos, el segundo recibirá 300 mil pesos y el tercero 200 mil pesos.

El Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín, señaló que el mayor valor del programa no radica únicamente en el apoyo económico, sino en el acompañamiento especializado que permitirá a los participantes fortalecer su modelo de negocio y llevarlo a una nueva etapa de desarrollo.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco Ochoa, explicó que las empresas seleccionadas serán guiadas paso a paso para conocer los requisitos de los mercados nacional e internacional, fortalecer su estrategia comercial y desarrollar marcas con capacidad de competir fuera del país.

Como ejemplo del potencial que tienen las empresas jaliscienses, durante la presentación participó Eduardo González, fundador del tequila Lalo, quien compartió que en apenas cinco años la marca pasó de atender un mercado local a convertirse en el cuarto tequila premium más vendido en México, con una facturación anual cercana a los 100 millones de dólares.

Impulsa Gobierno de Jalisco programa ‘Mi Primer Millón’, para acelerar el crecimiento empresarial y llevar a marcas jaliscienses a nivel internacional

El programa contempla un plan integral de aceleración que incluye un diagnóstico empresarial, un plan estratégico de 100 días, 30 horas de consultoría personalizada, 10 talleres especializados y acompañamiento para generar redes de negocio, acceder a financiamiento y prepararse para exportar.

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