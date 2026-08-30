Buscan que el Congreso local avale crear una Comisión de Personas Adultas Mayores

En el contexto del Día de las Personas Adultas Mayores, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y crear la Comisión de Personas Adultas Mayores, como una comisión legislativa permanente que se sume a las 20 ya existentes.
La propuesta plantea que esta comisión conozca, estudie y, en su caso, dictamine los asuntos relacionados con los derechos, atención y protección integral de las personas adultas mayores, así como con los planes, programas y políticas públicas orientados a su bienestar e integración social, económica, política y cultural.
Actualmente, el Congreso de Jalisco no cuenta con una comisión permanente especializada en esta materia.
Aunque algunos de estos asuntos son atendidos por la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, la iniciativa señala que los derechos de las personas adultas mayores abarcan temas como salud, cuidados, seguridad social, movilidad, vivienda, empleo, accesibilidad y acceso a la justicia.
De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2025 Jalisco contaba con 1 millón 127 mil 882 personas de 60 años o más, equivalentes al 12.7% de la población estatal. Para 2030 se calcula que esta cifra llegará a 1 millón 353 mil 637 personas, esto es, 14.6% de la población.
Después de toda una vida de trabajo, nadie debería verse obligado a seguir trabajando para sobrevivir o vivir al día. La precarización laboral afecta también a las personas adultas mayores, ya que muchas enfrentan pensiones insuficientes.
La iniciativa busca que el Congreso cuente con una instancia permanente para dar seguimiento a las políticas y legislación en la materia, así como fortalecer la interlocución con las personas adultas mayores, sus organizaciones y las instituciones vinculadas con su atención.
De aprobarse, el Congreso tendría 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar la integración e instalación formal de la nueva comisión.