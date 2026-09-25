AHR Expo México reúne en Guadalajara a la industria de climatización y refrigeración

Aunque pocas veces se ve, la industria del acondicionamiento del aire, refrigeración, ventilación y calefacción (HVACR) está detrás de buena parte de la infraestructura que hace posible la vida cotidiana: hospitales, supermercados, fábricas, laboratorios, centros de datos y hasta las telecomunicaciones.

AHR EXPO MÉXICO

En México, este sector mantiene un crecimiento promedio anual de 7% y se estima que durante 2026 alcance un valor superior a los 183 mil millones de pesos, equivalente aproximadamente a 0.57% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La industria genera además alrededor de 600 mil empleos, entre directos e indirectos.

Ese panorama tendrá en Guadalajara uno de sus principales puntos de encuentro con la llegada de AHR Expo México 2026, que reunirá a empresas, especialistas y profesionales para presentar tecnologías y soluciones relacionadas con la climatización, ventilación y refrigeración.

La exposición se realizará en Expo Guadalajara y será la edición más grande del evento en la ciudad, con más de 440 empresas expositoras distribuidas en más de 20 mil metros cuadrados. Se espera la asistencia de más de 13 mil personas provenientes de más de 40 países.

Durante la presentación del encuentro, los especialistas destacaron que el crecimiento de la construcción, la infraestructura industrial y comercial, la relocalización de actividades manufactureras y la llegada de centros de datos están impulsando la demanda de sistemas cada vez más eficientes.

México también ocupa una posición relevante en el comercio internacional de estos equipos. En 2024, el intercambio de maquinaria para aire acondicionado alcanzó los 10 mil 8 millones de dólares, de los cuales 7 mil 520 millones correspondieron a exportaciones hacia Estados Unidos. El país es actualmente el tercer exportador mundial de maquinaria para aire acondicionado.

Del aire interior a los centros de datos

Uno de los retos del sector está relacionado con la calidad del aire en los espacios interiores. Darío Ibargüengoitia González, presidente del comité organizador del Programa de Conferencias ASHRAE dentro de AHR Expo México, señaló que las personas pasan cerca de 90% de su vida dentro de edificios, por lo que la climatización ya no se limita al confort térmico.

La calidad del aire, el control de la humedad y la eficiencia energética forman parte de las nuevas necesidades de edificios residenciales, educativos, laborales y comerciales.

Los centros de datos representan otro de los campos de transformación para la industria. Frente al crecimiento de estas instalaciones en México, las empresas están incorporando sistemas de enfriamiento de precisión y tecnologías como el liquid cooling, que permiten llevar la refrigeración directamente a los componentes que generan mayor cantidad de calor.

La eficiencia energética se ha convertido así en uno de los principales ejes del sector. De acuerdo con los especialistas, la climatización representa cerca de 40% del consumo energético de un edificio, por lo que el reto consiste en mantener las condiciones adecuadas utilizando menos energía y reduciendo el impacto ambiental.

AHR EXPO MÉXICO

Jalisco, mercado estratégico

La sede tapatía también responde al peso que tiene Jalisco dentro de esta industria. El estado ocupa el tercer lugar nacional en número de unidades económicas dedicadas a la fabricación de equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial, con 72 de las 674 registradas en el país.

Además, en 2024 encabezó las importaciones nacionales de maquinaria para aire acondicionado, con aproximadamente 480 millones de dólares. Esta demanda está vinculada, entre otros factores, con la cadena de frío de la agroindustria y con sectores como la electrónica y los semiconductores.

Pedro Andrés Paredes Estapé, socio director de EOSIS y presidente de ASHRAE Capítulo Guadalajara, destacó que la actividad industrial, comercial y de servicios del estado genera condiciones para el desarrollo de tecnologías de climatización más eficientes.

Además de la zona de exhibición, AHR Expo México 2026 contará con un programa de capacitación técnica que contempla más de 60 conferencias impartidas por especialistas de ASHRAE, con registro y costo aparte, así como más de 60 presentaciones gratuitas en los Teatros de las Nuevas Tecnologías.

El encuentro también marcará el inicio de la celebración por los 30 años de AHR Expo México en el país. Se estima que su realización genere una derrama económica de entre 95 y 120 millones de pesos para Guadalajara, considerando la producción y operación del evento.

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