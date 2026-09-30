La Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (Prodeur) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible en Jalisco.

Prodeur e ITESO unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo urbano en Jalisco (Cortesía)

El acuerdo busca vincular la experiencia institucional de la Prodeur con las capacidades académicas y de investigación del ITESO, con énfasis en la construcción de ciudades sostenibles, resilientes e inclusivas tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) como en los municipios del interior del estado.

La colaboración incorpora los principios de la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, relacionados con la construcción de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. También contempla aspectos como participación social, equidad territorial, derechos humanos, accesibilidad universal y planeación urbana de largo plazo.

Entre las acciones previstas se encuentran actividades de formación y vinculación académica, investigación y generación de conocimiento, asesoría y desarrollo de proyectos, innovación y transferencia tecnológica, así como el aprovechamiento de infraestructura y espacios para actividades educativas.

Durante la firma, Noé Saúl Ramos García, procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, señaló que la suma de capacidades institucionales y académicas permitirá atender algunos de los principales desafíos que enfrentan las ciudades.

“Las ciudades se construyen desde las personas. Su acceso a servicios, la justicia social y el uso eficiente y sostenible de los recursos deben orientar respuestas ante la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las desigualdades, equilibrando el corto y largo plazo, diversificando las cadenas de valor y aprovechando la digitalización”, afirmó.

Ramos García agregó que el crecimiento de la población urbana demanda espacios sostenibles y resilientes, movilidad eficiente, vivienda digna y accesible y espacios públicos inclusivos, además de estrategias que permitan acercar a las personas a los servicios y oportunidades.

“Queremos que las y los jóvenes aporten soluciones a los retos del territorio, con una Prodeur cercana que escuche a la comunidad”, expresó.

Por su parte, Alexander Zatirka Pacheco S.J., rector general del ITESO, recordó que la relación entre ambas instituciones se remonta a la creación de la Prodeur en 1994 y se ha fortalecido mediante proyectos de colaboración académica y social.

El rector señaló que esta vinculación cobra relevancia ante fenómenos económicos y poblacionales que han impulsado un crecimiento metropolitano continuo, particularmente hacia las periferias, generando presión sobre el uso del suelo y los recursos y servicios disponibles para la población.

El convenio permanecerá vigente hasta diciembre de 2027.

Entre los antecedentes de esta colaboración se encuentran los proyectos de aplicación profesional del ITESO, mediante los cuales la Prodeur participa en procesos comunitarios relacionados con el territorio y la regularización de la propiedad. La relación institucional comenzó en 1994, cuando Gabriel Casillas Moreno, egresado de Arquitectura del ITESO, fue el primer titular de la Prodeur.