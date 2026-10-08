Congreso de Jalisco y PLAi acuerdan capacitación e innovación para fortalecer el trabajo legislativo

El Congreso del Estado de Jalisco y la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) sumaron capacidades mediante la firma de un convenio de colaboración que busca llevar capacitación, herramientas tecnológicas, contenidos educativos y proyectos de innovación a las distintas áreas del Poder Legislativo.

La importancia del acuerdo está en que abre la posibilidad de que el personal del Congreso incorpore nuevas herramientas a tareas cotidianas como la investigación legislativa, el análisis de iniciativas, la revisión de presupuestos y el seguimiento de los asuntos que se discuten en las comisiones.

El Congreso del Estado de Jalisco firmó un convenio de colaboración con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi)

Durante la firma, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Alondra Getsemaní Fausto de León, señaló que la innovación y las nuevas tecnologías representan una oportunidad para fortalecer las instituciones y ampliar el acceso al conocimiento.

En tanto, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y promotora de la colaboración, destacó que el objetivo es vincular talento, innovación y creatividad con el servicio público. Señaló que quienes trabajan en el Congreso necesitan contar con herramientas que les permitan hacer más eficiente su labor y desarrollar propuestas con apoyo de las nuevas tecnologías.

La colaboración fue impulsada desde la Secretaría General del Congreso, encabezada por Eduardo Fabián Martínez Lomelí, como parte de las acciones para fortalecer las capacidades institucionales, profesionalizar al personal y modernizar procesos.

Por parte de PLAi, su director general, Carlos Bañuelos Barrios, explicó que la plataforma cuenta con programas de educación continua, cursos, talleres y conferencias gratuitos y abiertos a la ciudadanía, además de contenidos enfocados en el desarrollo de nuevas capacidades. Con el convenio, el personal del Congreso podrá acceder a estos recursos y, mediante los mecanismos establecidos, utilizar también los espacios físicos de la plataforma en Ciudad Creativa Digital.

Alfredo Aceves Fernández, presidente de la Junta de Gobierno de PLAi, explicó que el acuerdo permitirá conectar las capacidades de ambas instituciones para diseñar programas de capacitación y desarrollar herramientas y proyectos de innovación que puedan aplicarse en el trabajo cotidiano.

El Congreso del Estado de Jalisco firmó un convenio de colaboración con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi)

Capacitación en inteligencia artificial para comunicación

Uno de los primeros proyectos derivados de esta colaboración estará relacionado con la inteligencia artificial aplicada a la comunicación. José Ernesto Coronel Tirado, Coordinador de Comunicación Social y Atención Ciudadana del Congreso, informó que se trabaja en un curso especializado dirigido a profesionales de la comunicación social y periodistas.

La capacitación busca proporcionar conocimientos y herramientas para aprovechar la inteligencia artificial en procesos de comunicación, generación y análisis de información, un campo que ha incorporado nuevas tecnologías de manera acelerada y que plantea retos para quienes trabajan con contenidos y fuentes informativas.

El convenio también contempla que ambas instituciones puedan desarrollar proyectos específicos de formación, contenidos educativos, servicios tecnológicos e innovación, con objetivos y resultados susceptibles de evaluación. La intención es que la capacitación no se quede únicamente en el aprendizaje, sino que pueda traducirse en herramientas aplicables a las labores diarias del Congreso.

El Congreso del Estado de Jalisco firmó un convenio de colaboración con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi)

Además de Coronel Tirado, en la firma participaron Alexandra Elizabeth Serrano De la Mora, Coordinadora de Administración y Finanzas; integrantes de distintas áreas del Poder Legislativo y miembros de la Junta de Gobierno de PLAi.

Para el Congreso, la colaboración representa una vía para incorporar conocimientos y herramientas tecnológicas a sus procesos internos, mientras que PLAi aporta su oferta de capacitación y experiencia en innovación para generar nuevas posibilidades de formación y desarrollo.