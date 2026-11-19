Simplifican trámites de licencia del transporte público federal

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que aplicará medidas en Jalisco para simplificar trámites administrativos y médicos, en el proceso del examen psicofísico integral que requieren los operadores para la obtención de la licencia para conducir unidades del Autotransporte Público Federal.

La dependencia federal explicó que se trata de una acción estratégica que se aplicará desde esta semana hasta el 17 de diciembre de 2026, como parte de las Jornadas de Medicina del Transporte, cuya finalidad es abatir el rezago de operadores sin licencia federal vigente.

El Centro SICT Jalisco destacó que es de suma importancia que los operadores cuenten con el documento vigente para la conducción de unidades destinadas al transporte público federal y los trámites que conlleve, entre ellos, hacer efectivos los seguros en caso de un percance.

Reconoció que el autotransporte público federal es una de las actividades más importantes para la economía de México, ya que representa más del 80 por ciento del traslado de mercancías.

Añadió que por ello, es importante promover una cultura de prevención activa y colaboración, de manera más eficiente y ágil en los procesos destinados al personal que interviene directamente en la operación, conducción o auxilio del autotransporte público federal, a fin de tener una red carretera más segura para todas y todos los mexicanos.

El objetivo de las jornadas es reducir el proceso del examen psicofísico integral para que el operador obtenga su constancia de aptitud, en un tiempo promedio aproximado de 40 minutos.

Los operadores podrán registrarse vía internet a la liga siguiente:

https://micrs.sct.gob.mx/medicina-preventiva/citas-jornada

Posteriormente, recibirán la cita por correo electrónico para acudir a tramitar la constancia de aptitud, con su identificación oficial vigente y el comprobante de pago.

Los lugares a donde podrán acudir los operadores del Servicio Público Federal del Autotransporte a realizar su trámite son las Unidades Médicas de la SICT, ubicadas en el Centro SICT Jalisco o en la Nueva Central Camionera de Autobuses.

Es importante aclarar que también se atenderá a operadores que acudan sin cita, pero con los documentos y estudios requeridos.

Los documentos que el operador debe presentar, para el trámite de revalidación, son: Comprobante de Pago Bancario Original por el Concepto de Examen Psicofísico Integral, Identificación Oficial y una Carta Responsiva, que se les hará firmar en un formato que proporcionará la propia Secretaría.

Para los procesos de Expedición y Revaloración, del Examen Psicofísico Integral, el operador debe presentar: electrocardiograma con interpretación y valoración de Médico Cardiologo, Resultados de Glucosa Sérica y Hemoglobina Glucosilada emitidos por Laboratorio Clínico registrado ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitario (COFEPRIS) y que el personal Médico pueda corroborar en la Página Web del laboratorio o mediante Código QR, el reporte de Agudeza Visual no mayor a 30 días expedido por un médico especialista y una Carta Responsiva, que se les hará firmar en un formato que proporcionará la propia Secretaría.