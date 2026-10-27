Hecho en Jalisco: un distintivo para proteger el origen y abrir nuevos mercados

El valor de un producto regional no solo está en lo que se elabora, sino también en la historia, las técnicas y los conocimientos de las comunidades que lo producen. Con esa premisa, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) impulsa el distintivo Hecho en Jalisco, una estrategia para fortalecer la identidad territorial de los productos, mejorar su comercialización y procurar que los beneficios económicos lleguen a quienes los elaboran.

El programa contempla dos líneas de acción: una dirigida a negocios que ya cuentan con autorización para utilizar una denominación de origen o indicación geográfica, y otra enfocada en acompañar a agrupaciones que buscan obtener esta protección ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lanzan Distintivo Hecho en Jalisco para impulsar y reconocer productos regionales, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas

El distintivo: reconocimiento para productos con identidad territorial

La primera vertiente entregará 40 distintivos a empresas, cooperativas, talleres y personas productoras que elaboren tequila, raicilla, chile de Yahualica o cajeta de Sayula, productos que ya cuentan con denominación de origen o indicación geográfica.

Para participar, los negocios deberán contar con autorización vigente del IMPI y acreditar al menos 24 meses de operación continua en la región de origen del producto.

Los establecimientos reconocidos podrán utilizar el sello Hecho en Jalisco en sus instalaciones y productos, además de incorporarse a una vitrina comercial en plataformas digitales y acceder a oportunidades de vinculación con ferias, tiendas y otros canales de venta.

El registro estará abierto del 27 de octubre al 25 de noviembre de 2026. Las solicitudes, con la documentación que marca la convocatoria, se deben enviar al correo electrónico: hechoenjalisco.sedeco@jalisco.gob.mx.

Lanzan Distintivo Hecho en Jalisco para impulsar y reconocer productos regionales, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Denominación de origen e indicación geográfica: ¿por qué importan?

Estas figuras de protección legal, otorgadas por el IMPI, reconocen el vínculo entre un producto y el territorio donde se produce, ya sea por sus características, reputación o procesos de elaboración.

Su importancia va más allá de identificar un lugar de procedencia: contribuyen a proteger la identidad de los productos, distinguirlos en el mercado y respaldar su valor comercial.

En Jalisco, detrás de estas figuras hay comunidades y familias que mantienen actividades productivas tradicionales.

Tequila

Cuenta con denominación de origen y una cadena productiva que da sustento a más de 100 mil familias. Su identidad está ligada al agave azul y a una tradición productiva reconocida internacionalmente.

Raicilla

Esta bebida tradicional cuenta con denominación de origen y reúne a más de 80 productores artesanales y maestros raicilleros, que mantienen los conocimientos de su elaboración.

Chile de Yahualica

Protegido mediante indicación geográfica, es cultivado por alrededor de 250 pequeños agricultores y ejidatarios, para quienes representa una actividad económica vinculada con su región.

Cajeta de Sayula

Su elaboración se mantiene en 21 talleres familiares, donde la tradición del dulce forma parte de la identidad productiva local. Cuenta con indicación geográfica.

Lanzan Distintivo Hecho en Jalisco para impulsar y reconocer productos regionales, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Acompañamiento para proteger nuevos productos

La segunda vertiente busca que más productos jaliscienses obtengan una indicación geográfica. En esta primera edición se acompañará a 75 agrupaciones de productoras y productores, vinculadas con cuatro productos del estado que serán seleccionados mediante un proceso de evaluación.

La SEDECO trabajará en conjunto con El Telar A. C., organización dedicada al fortalecimiento de la identidad y los vínculos regionales mediante el trabajo colaborativo.

La selección considerará la historia y el arraigo de cada producto en Jalisco, sus características distintivas, la organización de quienes lo elaboran y su interés en proteger legalmente su origen.

El apoyo incluirá mesas regionales de diagnóstico, talleres técnicos, comerciales y organizativos, además de laboratorios comunitarios. Las agrupaciones recibirán orientación para formalizar su organización y contarán con una persona facilitadora que les ayudará a integrar el estudio técnico y el expediente necesario para presentar la solicitud ante el IMPI.

El acompañamiento continuará hasta que la autoridad emita una resolución.

Lanzan Distintivo Hecho en Jalisco para impulsar y reconocer productos regionales, con denominaciones de origen e indicaciones geográficas (Alfonso Hernandez Martinez)

¿Qué busca lograr Hecho en Jalisco?

La estrategia pretende fortalecer a los negocios de las 12 regiones del estado, mejorar sus posibilidades de comercialización y facilitar el acceso a nuevos mercados. También busca que el reconocimiento del origen se traduzca en oportunidades para las comunidades que conservan técnicas, saberes y actividades productivas tradicionales.

La participación en ambas líneas será gratuita. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y detalles de la convocatoria en hechoenjalisco.jalisco.gob.mx o escribir a hechoenjalisco.sedeco@jalisco.gob.mx.

La apuesta central es convertir el origen en un valor comercial: que la procedencia de un producto no sea únicamente una referencia geográfica, sino una característica reconocible que contribuya a proteger su identidad y fortalecer la economía de quienes lo producen.