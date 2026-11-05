Reto Kids Jalisco 2027 abre convocatoria para impulsar el emprendimiento infantil

Con la meta de acercar el emprendimiento, la innovación y la creatividad a las aulas, Jalisco anunció la convocatoria para la segunda edición de Reto Kids Jalisco 2027, una iniciativa dirigida a niñas y niños de educación primaria que busca convertir sus ideas en soluciones a problemas de su entorno.

El programa, impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), está dirigido a estudiantes de entre 9 y 12 años, principalmente de cuarto, quinto y sexto de primaria, de escuelas públicas y privadas. La convocatoria es gratuita y tiene como objetivo ampliar su alcance a los 125 municipios del estado, con una meta de más de 400 mil estudiantes y 20 mil registros.

Anuncian segunda edición del Reto Kids Jalisco para impulsar el emprendimiento desde la infancia

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de la metodología de emprendimiento a los contenidos pedagógicos de los grados participantes. A diferencia de una experiencia individual, las niñas y los niños trabajarán en equipos de dos a tres integrantes, con el acompañamiento de un docente tutor, para identificar necesidades de su comunidad y desarrollar propuestas innovadoras.

La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, destacó que el emprendimiento requiere acompañamiento y espacios para que las ideas de las infancias puedan convertirse en proyectos.

“Emprender no es cosa menor, se necesita crear comunidad, se necesita un respaldo emocional, técnico, pero sobre todo, el que estos sueños encuentren una vía y un cauce para ponerlos en acción, y eso es Reto Kids”, señaló.

Por su parte, el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que esta segunda edición busca ampliar considerablemente la participación respecto a la primera convocatoria, con la intención de que ningún municipio quede fuera.

Anuncian segunda edición del Reto Kids Jalisco para impulsar el emprendimiento desde la infancia

El proceso formativo se desarrollará mediante el modelo Aprender, Crear y Resolver, que proporcionará recursos educativos y permitirá a los participantes enfrentar un primer reto por equipos. Los proyectos seleccionados avanzarán a una etapa de formación digital para fortalecer sus propuestas y trabajar en su desarrollo.

Al concluir el proceso, serán seleccionados 20 equipos finalistas y cinco recibirán reconocimientos. Para esta etapa se contempla una bolsa de hasta 700 mil pesos en estímulos económicos e incentivos, con el propósito de respaldar el talento y la creatividad de los participantes.

La estrategia también contempla recursos pedagógicos de acceso abierto, con un alcance potencial de cerca de 400 mil estudiantes de primaria alta, así como cuatro webinars de formación dirigidos a docentes, quienes tendrán un papel fundamental en el acompañamiento de los proyectos.

La primera edición de Reto Kids Jalisco reunió a 2 mil 503 participantes de 77 municipios y seleccionó a 24 finalistas. Entre los proyectos ganadores destacó Biovástago Protec, de Valeria Marey Gómez Soto, de Tepatitlán de Morelos, una propuesta para transformar el tallo del plátano en material biodegradable.

El segundo lugar fue para Agentes de Cambio, del estudiante zapopano Raúl Ricardo Mendoza Gallardo, quien destacó que su participación le permitió reconocer que la edad no es un impedimento para generar transformaciones. El tercer sitio correspondió a Sistema de Señales para Cancha, de Aarón Higareda Torres, también de Tepatitlán de Morelos.

Con esta nueva convocatoria, Reto Kids busca que las infancias encuentren en la escuela un espacio para experimentar, colaborar y desarrollar soluciones a las necesidades de su entorno, con el acompañamiento de sus familias y docentes.