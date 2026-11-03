Espera Tlaquepaque 3 mil 500 participantes en la Carrera Calavera

Con una convocatoria que supera los 3 mil 500 registros, este miércoles 4 de noviembre se realizará la primera edición de la Carrera Calavera en San Pedro Tlaquepaque, una actividad recreativa con causa que busca reunir alimentos para las niñas y los niños del municipio.

El evento, que originalmente estaba programado para el 28 de octubre, fue reprogramado para las 19:00 horas. La salida será en el cruce de las avenidas Hidalgo y Revolución, mientras que la meta estará junto a la Presidencia Municipal, en Herrera y Cairo.

Roberto Torres Navarro, director del Centro Histórico, informó que el recorrido será de aproximadamente cuatro kilómetros por distintas calles del primer cuadro, con música en vivo y grupos de banda.

“Hasta el momento se cuenta con más de 3 mil 500 personas registradas para la fecha original, por lo que se espera una importante participación en esta nueva convocatoria”, señaló.

El funcionario aclaró que no se trata de una competencia deportiva, sino de una actividad de convivencia familiar, por lo que no habrá premios ni será necesario portar número de corredor. Quienes no realizaron un registro previo también podrán incorporarse.

La convocatoria tiene un propósito altruista: se invita a los participantes a donar un kilo de alimentos no perecederos, que serán destinados a beneficiar a las infancias de Tlaquepaque. También se les invita a acudir caracterizados de catrinas, catrines o con atuendos alusivos al Día de Muertos.

La ruta partirá de Hidalgo y Revolución, continuará por Carrillo Puerto, Hornos, Francisco I. Madero, Donato Guerra, Cruz Verde, Juárez, Francisco de Miranda, Morelos y Matamoros; después retomará Juárez para concluir en Herrera y Cairo.

La Carrera Calavera marcará el cierre de las actividades del XVI Festival de Muertos “Tradición Viva” 2026.