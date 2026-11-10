Inicia DIF Tlajomulco colecta JugueTlajo 2026; busca reunir más de 20 mil juguetes

El DIF Tlajomulco puso en marcha la colecta JugueTlajo 2026 con la instalación de la primera caja de recolección de juguetes, con la que busca reunir 20 mil 001 regalos para niñas y niños del municipio.

La campaña arrancó con la participación de servidores públicos municipales y es encabezada por la presidenta del DIF, Bianca Sunderman Arriero, quien llamó a la población a sumarse con donativos para llevar juguetes a menores que atraviesan situaciones difíciles.

La colecta concluirá el próximo 4 de diciembre con una celebración en la plaza principal de la cabecera municipal. De acuerdo con el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, los regalos se entregarán en casas hogar y colonias consideradas vulnerables.

“Vamos a ir a las casas hogar y también a las colonias más vulneradas a entregarlos”, señaló el presidente municipal, quien adelantó que también habrá actividades para reunir más donativos, entre ellas un desayuno con causa y un espacio permanente del DIF durante las fiestas del pueblo de diciembre.

Por su parte, Sunderman destacó que los juguetes representan una oportunidad para generar alegría entre la niñez y agradeció las aportaciones realizadas durante el arranque de la campaña.

“Quiero agradecerles cada uno de sus juguetes y esa gran voluntad, porque ustedes hacen posible que lleguemos a más pequeños”, expresó.

La meta de esta edición es superar la colecta del año pasado. Para participar, el DIF solicita juguetes que no sean bélicos, que no requieran baterías y que no sean pelotas.