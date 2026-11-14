Frakta: la bolsa azul que es un ícono cotidiano, cumple 30 años

La bolsa es uno de los objetos que terminan formando parte de la vida cotidiana sin que nadie se lo proponga. No necesitan tecnología sofisticada, diseños complicados ni grandes explicaciones para ganarse un lugar en millones de hogares. Basta con que sean útiles, resistentes y capaces de resolver más de un problema.

Ese es el caso de Frakta, la inconfundible bolsa azul de Ikea, que después de tres décadas de acompañar mudanzas, compras, viajes y tareas domésticas, celebra su aniversario con una transformación que mira hacia el futuro: ahora está fabricada con un mínimo de 90% de material reciclado.

Su historia comenzó en 1996, cuando fue concebida como una solución sencilla para que los clientes pudieran llevar sus compras desde las tiendas hasta sus casas. Sin embargo, aquella bolsa de gran tamaño, asas resistentes y característico color azul pronto encontró otros usos. Su diseño terminó por trascender el espacio comercial y se convirtió en uno de los objetos más reconocibles de la marca, al grado de que su silueta puede identificarse incluso sin necesidad de ver el nombre de Ikea.

Tres décadas después, Frakta no solamente conserva su lugar como uno de los productos más representativos de la compañía, sino que también demuestra que un objeto cotidiano puede evolucionar sin perder aquello que lo hizo popular. Actualmente se venden más de 44 millones de unidades al año en todo el mundo, una cifra que la coloca como el producto de mobiliario para el hogar más vendido de Ikea.

Frakta

Una bolsa para casi todo

Quien tiene una Frakta sabe que su utilidad difícilmente termina después de salir de una tienda. Su tamaño y resistencia la han convertido en una especie de herramienta multiusos para la vida diaria. Sirve para transportar ropa a la lavandería, guardar juguetes, organizar objetos que no encuentran lugar en los armarios, separar residuos, llevar artículos de limpieza o resolver una mudanza improvisada.

También aparece en situaciones menos planeadas: cuando hay que guardar rápidamente las cosas antes de recibir visitas, transportar cobijas, llevar artículos a un viaje o trasladar objetos voluminosos que no caben en una bolsa convencional. Su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades explica buena parte de su permanencia.

No es precisamente un accesorio que busque llamar la atención por su sofisticación. Su atractivo está en lo contrario: es sencilla, amplia, ligera y fácil de transportar. Tiene esa particularidad de los objetos bien resueltos que terminan siendo indispensables, aunque pocas veces se les conceda demasiada importancia.

Su identidad también está ligada a su color azul, un elemento que se ha mantenido como una de sus principales señas visuales. A lo largo de los años, la bolsa ha conseguido algo poco común: convertirse en un emblema reconocible de una empresa a partir de un producto pensado para cumplir una función muy concreta.

Frakta

El cambio está en el material

La actualización de Frakta llega con una modificación importante que no necesariamente se distingue a primera vista. Las versiones de 36 y 71 litros ahora incorporan al menos 90% de material reciclado. De esa proporción, un mínimo de 70% procede de plástico que tuvo una vida anterior en la industria de envases para alimentos, como las grandes bolsas utilizadas para transportar leche en polvo y otros recipientes destinados al sector alimentario.

Para conservar el característico azul, se añade una pequeña cantidad de pigmento, mientras que una proporción mínima de polipropileno virgen permite mantener la resistencia que necesita para transportar cargas de hasta 25 kilogramos.

La decisión representa un cambio relevante porque no se trata simplemente de sustituir un material por otro. El reto consistía en incorporar una proporción mucho mayor de plástico reciclado sin alterar las cualidades que han hecho reconocible a la bolsa: su resistencia, flexibilidad, funcionalidad y precio accesible.

El trabajo estuvo a cargo de desarrolladores, ingenieros y proveedores de Ikea, quienes comenzaron a explorar esta transformación desde 2017. Fueron varios años de pruebas para conseguir que el material reciclado respondiera a las exigencias de un producto que se fabrica y utiliza en grandes cantidades.

Julia Rosenberg, desarrolladora del producto actualizado en Ikea of Sweden, explica que el desafío consistió en aumentar el contenido reciclado sin comprometer los atributos que distinguen a Frakta. Aunque exteriormente puede parecer la misma bolsa, detrás de su apariencia hay cambios importantes en su composición y fabricación.

Frakta

Menos costuras, más aprovechamiento

La innovación no se limita al origen de los materiales. También alcanza el proceso de producción, que fue rediseñado para hacerlo más eficiente y reducir los desperdicios.

Una de las modificaciones principales es que tanto el cuerpo como las asas están elaborados con un solo material: polipropileno. Esta decisión permite simplificar su fabricación y facilita el aprovechamiento de los componentes, en lugar de combinar distintos materiales que requieren procesos separados.

Además, la producción ahora se realiza mediante un procedimiento completamente automatizado. En las versiones anteriores, las asas se cosían manualmente; en la nueva presentación se fusionan directamente con el cuerpo de la bolsa durante una operación continua.

El cambio tiene un efecto que va más allá de ahorrar tiempo en las fábricas. De acuerdo con los datos de Ikea, la eliminación de ese proceso permite ahorrar suficiente hilo cada año para cubrir una distancia de aproximadamente 89 mil kilómetros, equivalente a casi dos vueltas alrededor de la Tierra.

Otro aspecto importante está en el aprovechamiento de los sobrantes. El material que queda durante la fabricación se recolecta y reincorpora a la misma línea de producción para elaborar nuevas bolsas. De esta manera, los residuos generados durante el proceso encuentran una segunda oportunidad de uso.

Jakub Brat, gerente de Ingeniería de Ikea of Sweden, señala que alcanzar una proporción tan elevada de material reciclado implicó superar dificultades técnicas, especialmente en el procesamiento y control de calidad del polipropileno recuperado. También fue necesario replantear partes fundamentales de la bolsa para trabajar con un solo material sin afectar su capacidad de carga.

La automatización y los ajustes en la fabricación han permitido compensar los costos adicionales que implica clasificar, procesar y revisar los materiales reciclados. Así, la actualización conserva otro de los elementos que explican su popularidad: un precio accesible.

Frakta Dessa bilder ska swipeas från vä till hö. Addera ganska mer luft kring produkten. Lika mkt på hög som vä sida.Så mkt så du får plats med lite av skuggan från föregående påse på vä sida. Ordning: växter, bröllopsklänning, leksaker, hö, tom påse.

Treinta años y una nueva vida

La historia de Frakta es también un ejemplo de cómo algunos diseños consiguen mantenerse vigentes porque responden a necesidades que no pasan de moda. En tres décadas, la bolsa azul ha acompañado cambios en los hábitos de consumo, mudanzas, nuevas formas de organizar los espacios y distintas maneras de aprovechar los objetos dentro y fuera de casa.

Su permanencia no depende de que cada año presente una apariencia diferente. Por el contrario, su principal fortaleza ha sido conservar una identidad reconocible y demostrar que la funcionalidad puede tener una vida mucho más larga que el propósito para el que fue creado un producto.

La nueva versión representa un paso en esa dirección. La bolsa sigue siendo azul, conserva sus dos tamaños, mantiene su capacidad de transportar hasta 25 kilogramos y continúa pensada para resolver las mismas necesidades de siempre, pero ahora aprovecha materiales que ya tuvieron una primera vida.

En tiempos en los que el reciclaje y el aprovechamiento de recursos forman parte de la conversación sobre el consumo responsable, Frakta suma una transformación que ocurre justo donde menos se nota: en aquello con lo que está hecha y en la manera en que se produce.

Treinta años después de su aparición, la bolsa que comenzó como una solución para llevar las compras a casa sigue encontrando espacio en la vida cotidiana. Y quizá ahí está su mayor logro: no necesitar reinventarse por completo para demostrar que incluso los objetos más sencillos pueden encontrar nuevas formas de ser útiles.

La Frakta actualizada ya está disponible en las tiendas Ikea de todo el mundo. Su aspecto sigue siendo familiar, pero su historia acaba de sumar un nuevo capítulo.