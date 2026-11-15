Refuerza Jalisco el transporte público en ciudades medias con 55 nuevas unidades

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Transporte (SETRAN), fortalece la modernización del transporte público en cinco ciudades medias del estado mediante el Programa de Renovación de Flota, con el que se impulsa la incorporación de unidades más modernas, eficientes y amigables con el medio ambiente.

Actualmente, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno ya operan 34 nuevos vehículos, de los cuales 19 son eléctricos. Además, en los próximos días se sumarán 21 unidades modelo 2027 en Ciudad Guzmán, Tepatitlán de Morelos y Ocotlán, como parte de la estrategia estatal para mejorar la movilidad fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

En Puerto Vallarta funciona desde agosto el primer sistema de electromovilidad en una ciudad media de Jalisco, integrado por 19 unidades eléctricas operadas por el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y complementadas con 10 camiones administrados por concesionarios. Este sistema beneficia diariamente a más de 9 mil usuarios y cuenta con infraestructura especializada para su operación.

Por su parte, Lagos de Moreno incorporó durante julio cinco nuevas unidades con capacidad para 75 pasajeros cada una, que brindan servicio a cerca de 11 mil personas al día y se suman a otras 10 entregadas previamente.

La siguiente etapa contempla la entrega de seis camiones para Ciudad Guzmán, 11 para Tepatitlán de Morelos y cuatro para Ocotlán. Todas las unidades serán de la marca Mercedes-Benz y cumplirán con la norma de emisiones Euro VI. En Ocotlán también se integrarán seis vans para atender zonas donde las condiciones de las vialidades dificultan el acceso de autobuses convencionales.

Asimismo, el Gobierno estatal trabaja con el Ayuntamiento de Sayula para avanzar hacia el modelo ruta-empresa e incorporar al municipio al sistema Mi Transporte.

Con estas acciones, la administración estatal busca ampliar la modernización del transporte público en las distintas regiones de Jalisco, mejorar las condiciones de traslado de miles de usuarios y consolidar un servicio más seguro, eficiente y sustentable.