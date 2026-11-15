Reconocen a tres habitantes de Tlajomulco por su trabajo en favor de sus comunidades

Tres habitantes de Tlajomulco fueron reconocidos por su trayectoria en actividades que contribuyen a la convivencia y la organización comunitaria, como parte de la entrega del Distintivo al Compromiso Comunitario 2026, iniciativa del Gobierno de Jalisco.

Los galardonados fueron Juan Grajeda, conocido como “Sego”, quien acumula más de 58 años en la formación de personas a través del futbol; Samuel Moya, promotor de la historia e identidad de San Agustín mediante un museo comunitario y la publicación de libros; y María del Rosario Escalona, impulsora de la organización de mujeres emprendedoras.

La entrega se realizó en la Sala de Sesiones del Centro Administrativo de Tlajomulco (CAT), con la presencia del presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, y de la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del estado, Cynthia Patricia Cantero Pacheco.

Durante el acto, el alcalde señaló que la participación ciudadana es necesaria para atender las necesidades de las localidades y generar soluciones en conjunto con las autoridades.

“No va a haber esfuerzos que un gobierno pueda hacer que den los resultados que queremos para los ciudadanos si no es con participación activa, con el involucramiento de la gente en distintos sectores”, expresó.

Por su parte, Cantero Pacheco destacó que el reconocimiento busca visibilizar a quienes aportan tiempo y experiencia para fortalecer la colaboración y la capacidad de las comunidades para resolver sus desafíos.

“Los desafíos que tienen y que tenemos como comunidades nos invitan a fortalecer la colaboración entre las personas y los gobiernos, a reconocer que las mejores soluciones requieren escuchar distintas perspectivas y aprovechar las capacidades que existen en nuestra sociedad”, señaló.

En representación de las personas distinguidas, se destacó que el reconocimiento también implica la responsabilidad de continuar trabajando por el bienestar colectivo, aunque sus actividades se desarrollen en ámbitos distintos.

El distintivo es promovido por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco. En su edición 2026, la convocatoria amplió su alcance a 31 municipios de las 12 regiones del estado.