Liberan halcón peregrino que chocó contra un edificio en Guadalajara

Un halcón peregrino que se impactó contra un edificio sobre Paseo de Chapultepec, en Guadalajara, fue rehabilitado y liberado en la región Lagunas por especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST).

Se trata de una hembra de entre cuatro y cinco años, con un peso de 790 gramos, que fue rescatada inicialmente por elementos de Guardabosques de Guadalajara.

Al ingresar a atención veterinaria presentaba baja condición corporal y tricomoniasis, una enfermedad oportunista que se manifestó debido a que el ave se encontraba inmunodeprimida.

Durante su recuperación recibió atención especializada en el hospital veterinario Nebli Veterinaria, cuyo personal dio seguimiento a su evolución hasta que alcanzó condiciones adecuadas para regresar a su hábitat.

La liberación se realizó en las inmediaciones de Amacueca y Techaluta. El lugar fue elegido por coincidir con la temporada migratoria de la especie y contar con las condiciones de espacio y características biológicas necesarias para que el ejemplar pueda cazar y continuar su ruta natural.

El halcón peregrino es considerado el animal más rápido del planeta: durante sus vuelos en picada puede superar los 320 kilómetros por hora.

En México cuenta con protección especial bajo la NOM-059-SEMARNAT, debido a las presiones ambientales que enfrentan sus poblaciones silvestres.

La Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM) pide reportar ejemplares silvestres heridos o débiles en zonas urbanas al teléfono 33 31 38 30 98, para que reciban atención y puedan regresar a su entorno natural.