El Gobierno de Jalisco inició la construcción de una solución vial integral en el cruce de Periférico Manuel Gómez Morín y el acceso a la colonia Tabachines, en Zapopan, con el propósito de reducir los tiempos de traslado y mejorar la seguridad de quienes circulan por esta zona.

Solución vial integral en Periférico y Tabachines

El gobernador Pablo Lemus Navarro explicó que por esta intersección transitan alrededor de 12 mil vehículos cada hora, por lo que se busca eliminar los semáforos y generar movimientos vehiculares más ágiles.

“Seguimos invirtiendo los recursos de las y los jaliscienses en tener una mejor movilidad, una ciudad mucho más sustentable y, sobre todo, en beneficio de sus familias. Con ello, van a poder pasar más tiempo de recreación, para hacer ejercicio, para leer un libro, para descansar, para convivir con su familia. Estas son las grandes obras que hacemos en Jalisco”, expresó.

El proyecto tendrá una inversión estimada de 550 millones de pesos y contempla dos retornos tipo herradura: uno elevado en el extremo oriente, frente a la Unidad Deportiva Tabachines, y otro a nivel en el extremo poniente, antes de ingresar al Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Solución vial integral en Periférico y Tabachines

¿Cómo funcionará la obra?

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, explicó que el retorno elevado permitirá que los vehículos que vienen de la zona del Auditorio Telmex y CUCEA puedan incorporarse hacia Tabachines mediante una estructura que pasará por encima de Periférico.

El segundo retorno estará ubicado en el lado poniente y permitirá completar los movimientos vehiculares para continuar hacia Guadalajara.

De acuerdo con el funcionario, estas adecuaciones permitirán mejorar la eficiencia de los traslados aproximadamente 40 por ciento.

Además, se construirá un retorno operacional exclusivo para las unidades de Mi Macro Periférico y un puente peatonal que facilitará el acceso a la estación y el cruce seguro de esta vialidad.

Solución vial integral en Periférico y Tabachines

Tres etapas de construcción

Los trabajos se desarrollarán en tres etapas:

Primera etapa: construcción del retorno elevado oriente, a la altura de la Unidad Deportiva Tabachines. Incluye cimentación, estructura, obras inducidas, alumbrado público y señalamiento.

construcción del retorno elevado oriente, a la altura de la Unidad Deportiva Tabachines. Incluye cimentación, estructura, obras inducidas, alumbrado público y señalamiento. Segunda etapa: adecuación del retorno operacional de Mi Macro Periférico, intervención del entorno de la estación, trabajos en líneas hidrosanitarias y construcción del puente peatonal.

adecuación del retorno operacional de Mi Macro Periférico, intervención del entorno de la estación, trabajos en líneas hidrosanitarias y construcción del puente peatonal. Tercera etapa: construcción del retorno a nivel poniente, con sus respectivas obras de cimentación, estructura, alumbrado y señalamiento. Está prevista para iniciar durante el primer trimestre de 2027.

Las primeras actividades comenzaron en los espacios disponibles del camellón, a la altura de la Unidad Deportiva Tabachines. Los trabajos de cimentación con maquinaria pesada están programados para diciembre.

La autoridad estatal indicó que, durante el arranque de esta primera etapa, no se contemplan cierres viales significativos.

Solución vial integral en Periférico y Tabachines

Beneficios para el transporte público y peatones

El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, señaló que la intervención también busca mejorar la operación de Mi Macro Periférico, reducir accidentes y facilitar los desplazamientos de quienes utilizan el transporte público.

Recordó que alrededor de 350 mil personas utilizan este sistema, por lo que consideró que las adecuaciones tendrán un impacto en la movilidad de sus usuarios.

Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, destacó que la obra responde a una demanda de habitantes de Tabachines y de las colonias cercanas, quienes enfrentaban largos tiempos de espera para cruzar la intersección. Según refirió, algunos automovilistas tardaban hasta una hora en atravesar el punto.

El proyecto cuenta con la aprobación de la Junta Vecinal de Tabachines.

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