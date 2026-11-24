El Gobierno de Guadalajara entregó 888 mil litros de agua mediante pipas en 25 colonias durante el lunes 23 de noviembre, como parte de la estrategia de abastecimiento ante las fallas en el suministro. La alcaldesa Verónica Delgadillo informó que el operativo también atendió cuatro mercados municipales y que este martes se mantendrían las acciones en 18 colonias prioritarias, con posibilidad de incorporar otros puntos a partir de los reportes ciudadanos.

Durante su reporte diario, Delgadillo señaló que las colonias visitadas el lunes fueron Huentitán, El Alto, Zona 3, Zona 4, Residencial de la Barranca, La Joya, Margarita, Maza de Juárez, Lomas del Gallo, Medrano, Balcones del 4, Francisco Villa, Nueva Santa María, Vistas del Sur, Tel Sur, Jardines del Sur, Jardines de la Cruz segunda sección, Independencia Oriente, Belisario Domínguez, Fovissste Estadio, San Vicente, Agustín Yáñez, Mirador, El Álamo, Infonavit, Rancho Nuevo, Santa Cecilia tercera sección, El Salate, Miravalle cuarta sección y Polanquito.

La alcaldesa explicó que la programación inicial contemplaba 21 colonias, pero se modificó durante la jornada porque en algunos puntos ya se había restablecido el servicio. Además, se atendieron solicitudes de cuatro mercados: Mercado de Abastos, en dos puntos, Herrera y Cairo, San Juan Bosco y Mercado Alcalde.

Para este martes 24 de noviembre, el municipio programó la distribución de agua en La Perla, Jardines del Sur, Jardines de la Cruz segunda sección, Polanquito, Vistas del Sur, Miravalle octava sección, Beatriz Hernández, El Salate, Lomas de San Eugenio, Lomas del Gallo, Los Tulipanes, Miguel Hidalgo, Ramón López Velarde, Pablo Valdés, San Felipe primera sección, Monumental y Circunvalación Belisario.

Entre las acciones especiales se encuentra un operativo puerta a puerta en Jardines de la Cruz segunda sección y el reforzamiento de la cisterna del SIAPA ubicada en Lomas de San Eugenio, con capacidad aproximada de medio millón de litros. Para esta última intervención se contempla el envío de entre 15 y 20 pipas, algunas con capacidad de 20 mil litros, con el objetivo de mantener suficiente presión para abastecer los hogares de la zona.

Delgadillo también informó que el municipio mantiene la supervisión de 44 cisternas instaladas en distintos puntos de la ciudad, con apoyo de los reportes de las personas encargadas de cuidarlas. El objetivo es verificar sus niveles de almacenamiento e identificar otras zonas vulnerables donde sea necesario colocar nuevos depósitos.

En cuanto a los apoyos para los hogares, la alcaldesa indicó que 31 mil 600 familias tapatías han recibido beneficios mediante programas que incluyen tinacos, filtros, garrafones y pastillas de cloración. Para acceder a estos recursos, las personas interesadas deben acudir a las unidades administrativas municipales con identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP.

Uno de los mecanismos centrales de la estrategia es el SIAPAbot, plataforma que concentra los reportes ciudadanos y permite al Ayuntamiento identificar los puntos donde se requiere abastecimiento, validar las necesidades y organizar los recorridos de las pipas. La herramienta también recibe solicitudes para escuelas, que son canalizadas al equipo del Gobierno de Jalisco encargado de atender esos espacios.

La alcaldesa pidió a la población proporcionar ubicaciones específicas al solicitar el servicio, ya que en algunas colonias el problema de presión se concentra únicamente en determinadas calles o cuadras. Los reportes pueden realizarse mediante WhatsApp al 33 51 64 44 40, a través del SIAPAbot o llamando al 070.

Delgadillo precisó que las pipas municipales operan todos los días, incluidos los fines de semana, y que el agua se entrega de manera gratuita. Las solicitudes se revisan y validan cada mañana para ajustar los recorridos de acuerdo con las necesidades de cada zona.