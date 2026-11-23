Más de 500 personas recibieron capacitación en ética, integridad, prevención de la corrupción y participación ciudadana como parte del Programa de Fortalecimiento a la Confianza Ciudadana del Gobierno de Tlajomulco, que ahora busca sumar a habitantes del municipio mediante la integración de brigadas anticorrupción.

La iniciativa es impulsada por el Órgano Interno de Control (OIC), encabezado por Jorge Armando Ortiz Tafoya, y lleva actividades de formación a distintas comunidades para promover la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.

Durante las jornadas se abordaron situaciones cotidianas relacionadas con el servicio público, como el uso de los recursos municipales y la atención que reciben los ciudadanos en las dependencias.

La capacitación también planteó la responsabilidad de las personas servidoras públicas de cumplir sus funciones con honestidad y respetar las reglas, mientras que para los habitantes se destacó la importancia de participar en los asuntos de sus comunidades, cumplir acuerdos y cuidar los espacios públicos.

De acuerdo con el OIC, el programa realizó más de 50 actividades en más de 15 sedes, entre ellas Real del Valle, Chulavista, Santa Fe, la cabecera municipal y Santa Cruz. El organismo reportó un alcance superior a las 2 mil personas a través de las distintas actividades.

La siguiente etapa contempla integrar brigadas anticorrupción para que vecinas y vecinos participen en las acciones de prevención y den continuidad al trabajo de capacitación en sus comunidades.

Con esta estrategia, el gobierno municipal busca ampliar la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública y fortalecer la relación entre las personas que prestan los servicios municipales y quienes los utilizan.