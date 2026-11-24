El Gobierno de Zapopan relanzó Zap Academy, un programa de capacitación que ofrecerá 740 becas en inteligencia artificial y habilidades digitales, con el propósito de ampliar las oportunidades laborales de la población ante los cambios en el mercado de trabajo y la creciente demanda de conocimientos tecnológicos.

Durante la presentación también se anunció el inicio de la convocatoria y la firma de un convenio de colaboración con Fundación Televisa, mediante su programa Bécalos. Ambas instituciones aportarán 50 por ciento de los recursos, para una inversión conjunta de 1.5 millones de pesos.

Juan Alberto Quezada García, director de Capacitación y Oferta Educativa de Zapopan, explicó que la iniciativa busca proporcionar herramientas para acceder a nuevos empleos o desarrollar habilidades que permitan desempeñar otras funciones. Añadió que una de las ventajas del programa es que la capacitación se realizará en línea.

“Estamos muy emocionados de este lanzamiento de Zapopan Academy, un programa que se incorporó a la dirección hace unos meses y desde entonces nos dedicamos a identificar exactamente que necesitan las personas, las empresas y construir alianzas para responder a esas necesidades”, señaló.

Por su parte, Elías Shuchleib, CEO de DEV.F, destacó que la formación no se limitará a enseñar el uso de herramientas de inteligencia artificial, sino que también buscará desarrollar criterios para tomar decisiones y crear soluciones con responsabilidad, liderazgo y atención a la seguridad de la información.

“Lo que pretendemos con este programa es tener conocimiento y tener habilidades para tomar decisiones o crear con un sentido crítico de liderazgo, de seguridad de la información, del sentido de la responsabilidad y podernos sentar en la mesa de la IA”, expresó.

En tanto, Monserrat Jiménez Navia, directora de Operaciones del programa Bécalos, subrayó la importancia de acercar a las juventudes a los conocimientos tecnológicos que actualmente demanda el sector empresarial. Señaló que la vinculación con las compañías puede facilitar sus primeras oportunidades profesionales y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

“Esta iniciativa, lo que busques es brindar la orientación a los jóvenes de cómo se puede entrar a este mundo de la tecnología y algo también que nos encanta de esta colaboración es la posibilidad de la vinculación con las empresas, ya que es muy importante que los jóvenes puedan adquirir habilidades necesarias y altamente demandadas”, indicó.

El presidente municipal, Juan José Frangie Saade, afirmó que el convenio contribuirá a posicionar a Zapopan como un polo de inversión en tecnología e inteligencia artificial. También consideró necesario preparar a la ciudadanía para los cambios en el mercado laboral y aprovechar las oportunidades que surjan con el desarrollo de estas herramientas.

“Este convenio nos permitirá seguir posicionando a Zapopan como un polo de inversión en tecnología e inteligencia artificial. La inteligencia artificial dejó de ser un tema del futuro, ya es parte de nuestro presente. Lo vimos la semana pasada con la sucursal de Farmacias Guadalajara, la primera de todo el país en usar inteligencia artificial para realizar cobros. He escuchado que mucha gente dice que la inteligencia artificial va a dejar a las personas sin trabajo. Yo creo que no”, expresó.

La capacitación contempla clases en línea, acceso a una plataforma educativa, proyectos prácticos y entrega de constancias. El programa estará dividido en tres niveles: fundamentos de inteligencia artificial, automatización de proyectos y programación y desarrollo de soluciones.

De acuerdo con la información presentada durante el relanzamiento, los salarios promedio de la industria de inteligencia artificial en México son entre 30 y 40 por ciento superiores a los del resto de la economía, una diferencia que refleja la demanda de perfiles con conocimientos especializados.

Zap Academy se incorpora a la oferta municipal de formación profesional, empleo y emprendimiento, que incluye iniciativas como Ingenia, Mi Primera Chamba, Adelante Zapopan, las becas de inglés en Proulex, Mi Compu Zapopan y Espacios Común.