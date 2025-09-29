Impulsa CUAAD el talento joven en concurso de danza contemporánea

. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño celebrará el II Concurso de Coreografía Universitaria de Danza Contemporánea “Cecilia Lugo”.

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara celebrará el II Concurso de Coreografía Universitaria de Danza Contemporánea “Cecilia Lugo”, los días 7 y 8 de octubre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE).

Este certamen reunirá a grupos de danza de Guadalajara y Mazatlán, quienes presentarán sus propuestas coreográficas a partir de las 10 de la mañana. La entrada es gratuita, aunque se recomienda registrarse previamente enviando un correo a: vinculacion@conjuntosantander.com.

La maestra Ana Luisa Cuéllar Morán, coordinadora de la Licenciatura en Artes Escénicas del CUAAD, destacó que el concurso permite el intercambio artístico entre estudiantes de distintas universidades, fomentando el aprendizaje mutuo y la diversidad de estilos.

Además de promover la danza contemporánea, el evento rinde homenaje a la reconocida bailarina Cecilia Lugo. El maestro Rafael Carlín, coordinador del Programa de Nivelación en Arte, explicó que el objetivo es impulsar la creatividad y brindar a los jóvenes un espacio profesional para mostrar su talento.

. Concurso de Danza Contemporánea.

La maestra Meztli Robles, del comité organizador, señaló que los ganadores tendrán la oportunidad de presentar sus obras en el Festival Espontáneo de Danza Contemporánea en Puerto Vallarta, como ocurrió en la edición anterior.

El jurado estará conformado por expertos en danza: Guillermo Hernández, Liz Mercado y Francisco Esqueda. Evaluarán las coreografías según su originalidad, técnica, creatividad y calidad interpretativa.

Los premios incluyen:

-$10,000 pesos para la Mejor Coreografía

-$2,000 pesos para la Mejor Interpretación

-Una pieza de arte para cada ganador

Este concurso es una plataforma para celebrar el arte, la expresión y el talento universitario. ¡Una cita imperdible para los amantes de la danza!. (Con información de la UdeG)