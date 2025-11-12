Apple incorpora teclado en lengua wixárika gracias a colaboración con la UdeG

. .

La Universidad de Guadalajara (UdeG), en alianza con Apple y Enactus México, anunció el lanzamiento del primer teclado digital en lengua wixárika, disponible a partir de la versión iOS 26 para dispositivos Apple como iPhone, iPad y Mac. Este desarrollo marca un hito en la inclusión tecnológica y el reconocimiento de las lenguas originarias de México.

El proyecto fue impulsado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y la Preparatoria Wixárika, con sedes en Ocota de la Sierra y San Miguel Huaixtita. Profesores y estudiantes del laboratorio iOS Development Lab trabajaron en conjunto con ingenieros de Apple para crear una herramienta que permite escribir de forma natural en wixárika, respetando sus caracteres únicos como el glotal (Ɂ, ˀ) y la “i barrada” (Ɨ, ɨ).

La doctora Isabel López Pérez, Rectora del CUAAD, destacó que este logro trasciende lo tecnológico: “Es un acto de reconocimiento, respeto y preservación cultural. El teclado representa la voz de una comunidad viva que ahora puede expresarse en el entorno digital desde su propia cosmovisión”.

Fotos: Adriana González .

Desde 2018, la UdeG forma parte de la comunidad Swift Change Makers, integrada por universidades mexicanas que desarrollan aplicaciones móviles en iOS. A través de este programa, se logró registrar oficialmente el idioma wixárika en los sistemas internacionales de lenguas, permitiendo su identificación y uso en plataformas digitales.

El maestro Rafael Cázares Gómez, del Departamento de Proyectos de Comunicación del CUAAD, explicó que el teclado permitirá a más de 50 mil hablantes de wixárika en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas comunicarse digitalmente en su lengua originaria, fortaleciendo la equidad digital y la diversidad cultural.

La ingeniera Xóchitl Arlene Hernández Bautista, docente en Ocota de la Sierra, detalló que el desarrollo tomó cerca de dos años y que el proyecto ya se implementa en el bachillerato como parte de una estrategia educativa más amplia. “Es un buen comienzo, esperemos sea un trabajo que tenga mucho fruto a futuro”, expresó.

El ingeniero Hugo Zavala Carrillo, profesor en San Miguel Huaixtita, subrayó que antes era difícil escribir en wixárika por la ausencia de caracteres en los teclados convencionales. Ahora, con esta actualización, cualquier persona podrá hacerlo de forma natural.

El teclado ya está preinstalado en los dispositivos Apple y puede activarse desde el menú de configuración, en el apartado de idioma y teclado. También está disponible para otros sistemas operativos, aunque de forma externa.

Como parte del compromiso institucional, el CUAAD donó equipos con esta actualización a las preparatorias wixárikas, que cuentan con laboratorios para el aprendizaje digital y la creación de materiales educativos en lengua originaria.

La rectora López Pérez reafirmó que este esfuerzo fortalece el compromiso de la UdeG con la inclusión, la equidad digital y la preservación de las lenguas indígenas. “Este entorno digital es parte de nuestra vida contemporánea, y la importancia de este proyecto se centra en respetar la cosmovisión de estas comunidades originarias”, concluyó.