Optimismo con sentido: Karla Planter inaugura Encuentro Internacional de Periodistas

. Karla Planter, rectora de la UdeG.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) abrió este miércoles el XXI Encuentro Internacional de Periodistas (EIP), un espacio que busca reflexionar sobre el papel del periodismo en la sociedad contemporánea. La inauguración estuvo encabezada por la Rectora General de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, quien subrayó que el oficio periodístico debe ser optimista, no desde la ingenuidad, sino desde la esperanza de construir realidades distintas.

“El periodismo es una especie de resistencia frente a la barbarie, frente a lo inhumano, y es una apuesta a la civilización, a pensarnos como humanidad y a creer que es posible vivir de distintas maneras”, expresó Planter Pérez, al destacar que este encuentro es un espacio de libertad donde todas las voces dialogan y las diferencias se comprenden para generar comunicación y entendimiento.

La Coordinadora General de Comunicación Social de la UdeG, Laura Morales Estrada, señaló que el EIP se concibe como un foro pensado en las inquietudes de los estudiantes, quienes cuestionan el sentido del periodismo en un contexto marcado por la incertidumbre y el miedo. “El periodismo necesita de quienes cuestionen su sentido, no de quienes lo den por hecho”, afirmó, al subrayar la importancia de mantener viva la vocación de preguntar y de interpretar la realidad en tiempos de inteligencia artificial y sobreabundancia de información.

Por su parte, Víctor Ignacio Davalos, Coordinador de Prensa y Comunicaciones de la UdeG, dio la bienvenida al encuentro y lo definió como un territorio donde el periodismo vuelve a respirar frente a la desinformación. “Cada charla es una invitación para cuestionar lo que damos por hecho y para volver a creer en el periodismo, que sigue siendo una herramienta poderosa para transformar realidades”, indicó.

La primera conferencia estuvo a cargo del periodista y analista político Ricardo Raphael, quien impartió la charla “Cuando la verdad se quiebra: dilemas éticos en el periodismo. Caso Isabel Miranda de Wallace”. Con una frase contundente —“Cuando la verdad se quiebra, ante los seres humanos se produce la violencia”—, Raphael invitó a reflexionar sobre los riesgos de la desinformación y la fabricación de culpables en la narrativa mediática reciente.

El conferencista recordó cómo el caso Wallace, ocurrido en 2005, se convirtió en un símbolo mediático y político que derivó en reconocimientos y candidaturas, pero que años después se reveló como una construcción fabricada. “No hubo periodistas en esta historia cuando se necesitaban. Faltó que corroboraran la información, que escucharan a las dos partes, que cuestionaran a sus redacciones. Esa verdad no ha logrado emerger todavía”, subrayó, al señalar la complicidad entre política y medios en la creación de narrativas falsas.

La charla, moderada por Sergio Velasco, Subdirector de Radio Universidad de Guadalajara, abrió un debate sobre la responsabilidad ética del periodismo y la necesidad de recuperar la verdad como fundamento de la conciencia y la humanidad.

Con este inicio, el XXI Encuentro Internacional de Periodistas reafirma su vocación como espacio de análisis, crítica y diálogo, donde estudiantes, académicos y profesionales del periodismo se reúnen para pensar el futuro de un oficio que, pese a los desafíos, sigue siendo esencial para la vida democrática.