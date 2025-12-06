Recorren en libro “la raíz” de la Refundación de la Universidad de Guadalajara

Foto grupal tras la presentación realizada en el paraninfo "Enrique Díaz de León". La obra fue realizada bajo el auspicio del Congreso de Jalisco.

En el contexto de las celebraciones por los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se presentó en el paraninfo Enrique Díaz de León, el libro “Centenario de la Universidad de Guadalajara: trabajos previos y la Ley Orgánica de 1925”.

La obra -en su tomo I- fue realizada por el Congreso del Estado y en el texto se incluyen la memoria histórica, los debates ideológicos, los documentos y las fotografías que dan cuenta de la refundación de la benemérita y centenaria institución, el 12 de octubre de 1925.

Fue el decreto 2721 de la Legislatura estatal el que permitió la existencia de la hoy centenaria UdeG.

Tonatiuh Bravo Padilla, ex rector general, diputado local y compilador de la obra, expresó el trabajo colectivo que supuso buscar en los archivos del Congreso del Estado, en revisar el acervo fotográfico y en mostrar el contexto histórico en que resurgió la UdeG.

“Se trata -sin duda- de un proyecto de difusión histórica y cultural en el que todas y todos coincidimos. Desde una perspectiva legislativa, esta obre reconoce la trascendencia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) como un pilar de nuestro estado y de todo el occidente del país. Además, realiza un repaso de las reformas y modificaciones a las distintas leyes orgánicas de la Universidad, desde su refundación en 1925”, subrayó.

La rectora general Karla Planter resaltó que, a lo largo de la historia, la Universidad ha estado al servicio de la sociedad y una prueba de ello, fue el papel que jugó en las tareas de vacunación durante la pandemia del Covid-19, en 2020 y 2021.

“Todos los que estamos aquí podemos atestiguar que en uno de los momentos más difíciles por las cuales transitó la humanidad que no sabíamos con certeza a lo que nos enfrentábamos, esta Universidad, la Universidad de Guadalajara, fue la única universidad que no se atrincheró, sino que salió a dar la cara, que salió con el gobierno de ese momento a ver que era lo que necesitaba, que puso toda su inteligencia y conocimiento a disposición de las autoridades, a disposición de la sociedad”, expresó.

La legisladora del PAN, Claudia Murguía Torres, resaltó que la UdeG es una institución central en la vida de Jalisco y un referente de solidez institucional en el país.

“Mientras exista la Universidad de Guadalajara hay esperanza para Jalisco y para México. Yo diría que la Universidad cohabita y coexiste con el Congreso, y a pesar del Congreso, en los últimos 12 o 18 años. Existe por y a pesar del Congreso y de los falsos demagogos que solo piensan, pero no trabajan. Mientras exista la Universidad hay esperanza para Jalisco, hay esperanza para los jóvenes. ¡Qué viva la Universidad de Guadalajara! (aplausos)”, manifestó la egresada de la carrera de derecho en el CUSur.

También hablaron los coordinadores parlamentarios de MC, José Luis Tostado, y del PRI, María del Refugio Camarena.

Estuvieron presentes los coautores del texto, los historiadores Juan Real Ledezma y Alfredo Mendoza Cornejo, quien facilitó 80% de las fotografías de su amplio acervo personal.