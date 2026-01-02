CUCSH impulsa jardines polinizadores con la siembra de 250 plantas nativas en Zapopan

. .

La Rectora del CUCSH, doctora Dulce María Zúñiga Chávez, destacó que la recuperación de especies polinizadoras es esencial para garantizar la continuidad de la vida. “Las abejas ayudan a polinizar a otras flores y, por lo tanto, a que tengamos frutos. Lo mismo sucede con los colibríes y las mariposas. Es una manera de preservar la vida, de continuar la vida”, señaló.

Estos espacios verdes también buscan contribuir al bienestar emocional de la comunidad universitaria. “Tan sólo el que una persona, pero sobre todo un joven, vea las flores, los insectos, la vida, será muy positivo para el estado de ánimo de muchos estudiantes”, agregó la Rectora.

En esta primera etapa se sembraron especies como belén mexicana, salvia, salvia morada y salvia roja, además de plantas aportadas por estudiantes. En una segunda fase, prevista para el inicio del próximo ciclo escolar, se incorporarán nuevas variedades de flores en distintos puntos del campus.

La iniciativa se suma a otros proyectos de sustentabilidad, como la recuperación de agua de lluvia para el riego de áreas verdes. Se espera que los jardines polinizadores se repliquen en otros espacios dentro y fuera de la institución, fortaleciendo la conciencia sobre la protección de polinizadores y el cuidado del planeta.

Además, el proyecto se vincula con los esfuerzos de educación ambiental que el CUCSH promueve entre su comunidad, al integrar actividades de aprendizaje y talleres prácticos que permitirán a los estudiantes conocer de cerca el papel de los polinizadores en la cadena de la vida. Con ello, se busca que el conocimiento académico se traduzca en acciones concretas de cuidado y respeto hacia el entorno.

La creación de estos jardines también representa un aporte a la biodiversidad urbana de Zapopan, al ofrecer refugio y alimento para especies que enfrentan amenazas por la pérdida de hábitat. Con estas acciones, el centro universitario se posiciona como un referente en la construcción de espacios sustentables que fortalecen la relación entre la ciudad y la naturaleza. (Con información de la UdeG)