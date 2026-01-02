CUSur fortalece proyectos agroecológicos en comunidades y escuelas del Sur de Jalisco

. .

El doctor Alejandro Macías, académico responsable de estas iniciativas, destacó que el programa ha evolucionado desde la universidad hacia diversas comunidades, logrando la incorporación de más personas a la propuesta agroecológica. “Al principio había resistencia, incredulidad sobre los resultados que podía dar esta propuesta. Con el paso del tiempo hemos podido convencerlos de que es una alternativa importante y sustentable para productores en pequeña escala”, señaló.

Uno de los logros más significativos ha sido la participación de niñas y niños en procesos de agricultura sustentable, donde se reencuentran con la naturaleza y reconocen la importancia de una alimentación saludable, conocimientos que transmiten a sus familias.

Actualmente, el CUSur trabaja en seis escuelas de educación básica en el Sur de Jalisco, además de experiencias previas en Nayarit y Chiapas, donde se instalaron huertos escolares y de traspatio bajo el modelo de escuela Pitenzin. Este enfoque busca transmitir procesos educativos mediante una relación directa con la naturaleza.

Otra de las estrategias es el tianguis agroecológico, en colaboración con el ayuntamiento de Gómez Farías, que se instala semanalmente en las comunidades de Gómez Farías y San Andrés. Este espacio permite que la población conozca a los productores y se motive a replicar huertos en sus hogares.

La Gaceta Agroecológica Teocintle, creada hace tres años, ha sumado voces de México y otros países, vinculando campesinos y académicos en un diálogo comunitario. Además, el proyecto se ha expandido hacia documentales, podcasts y publicaciones infantiles, integrándose a una red internacional de divulgación comunitaria con presencia en América Latina, Europa y África.

“Somos un grupo pequeño, pero que va creciendo bastante y se han incorporado muchos alumnos de la universidad. Falta mucho por hacer y necesitamos redoblar esfuerzos, pero vamos creciendo a pasos firmes”, afirmó Macías, quien reiteró que las puertas están abiertas para nuevos proyectos de agricultura sustentable en distintas regiones del país. (Con información de la UdeG)