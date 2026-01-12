UNIVA La Piedad presenta su onceavo libro del año dedicado a la Cabalgata de Reyes

. .

La publicación documenta momentos significativos de la cabalgata mediante testimonios, imágenes y relatos que reflejan el impacto positivo de esta celebración en miles de niñas y niños, consolidándose como un símbolo de identidad y unión para la región.

Durante la presentación se destacó el valor cultural y social de la Cabalgata de Reyes, así como su papel como espacio de encuentro familiar y de promoción de valores como la solidaridad, la generosidad y la esperanza. También se reconoció el compromiso de empresas, instituciones y voluntarios que han hecho posible su permanencia durante 20 años.

Con esta obra editorial, UNIVA La Piedad reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, la preservación de la memoria histórica y la generación de contenidos que fortalecen la identidad y el tejido social de la región, difundiendo tradiciones que siguen siendo motivo de orgullo para la comunidad.

Además, el libro busca convertirse en una herramienta pedagógica y cultural, al ofrecer a estudiantes, docentes y familias un recurso que fomente la reflexión sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones locales y transmitirlas a las nuevas generaciones como parte esencial del patrimonio comunitario.