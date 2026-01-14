El fitness en México: aliado estratégico de la salud pública

. .

En México existen más de 20 mil gimnasios que atienden a más de 7 millones de usuarios y generan cerca de 60 mil millones de pesos anuales. Este sector ha crecido más de 60 por ciento en los últimos cinco años, consolidándose como un aliado estratégico en la promoción de la salud pública. Así lo dio a conocer el doctor Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez, Coordinador de Investigación y Posgrado del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), durante la presentación de la séptima edición de la Encuesta Mexicana de Tendencias Fitness.

El estudio, derivado del Colegio Americano de Medicina del Deporte, reunió a más de 20 investigadoras e investigadores de siete universidades e instituciones de educación superior. Gómez Chávez destacó que el fitness contribuye no solo a la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión, sino también al desarrollo físico, mental, estético y emocional de la población.

Cambios y tendencias del sector

Uno de los hallazgos más relevantes fue el impacto de la pandemia en la conciencia social sobre la importancia de la actividad física. El doctor Adrián Ricardo Pelayo Zavalza, profesor investigador del CUCosta, explicó que la encuesta —dirigida a profesionales de la ciencia de la actividad física y el deporte— se realizó entre abril y mayo de 2025, con participación de 24 estados del país. Se analizaron 52 posibles tendencias del fitness.

Entre los resultados, se observó una mayor prevalencia de hombres (64%) y una participación destacada de jóvenes entre 22 y 34 años. También se identificó una amplia diversidad de gimnasios, tanto públicos como privados, así como clubes y centros recreativos.

Las 10 principales tendencias fitness en México

La doctora Ciria Margarita Salazar, investigadora de la Universidad de Colima, presentó el top ten de tendencias:

Ejercicio para el control del peso corporal Gimnasios comerciales multiusos Entrenamiento tradicional de fuerza Entrenamiento funcional Tecnología portátil Desarrollo deportivo juvenil Entrenamiento con peso corporal Entrenamiento basado en datos en tiempo real Contratación de profesionales graduados en actividad física Terapias de frío y calor

La tendencia principal sigue siendo el ejercicio para el control del peso, lo que refleja tanto el interés por mejorar la salud como la persistencia del problema de la obesidad. Salazar también destacó el desarrollo deportivo juvenil como respuesta a la alerta de la OMS sobre la inactividad física en jóvenes, y la inclusión de terapias de frío y calor como una novedad en el ranking.

. Investigadores del CUCosta, durante la presentación de la séptima edición de la Encuesta Mexicana de Tendencias Fitness. Foto: Édgar Campechano E./ CGCS

Perspectiva internacional

El doctor Manel Valcarce Torrente, de la Universidad Alfonso X El Sabio (España), compartió que en su país la industria del fitness genera 2 mil 600 millones de euros anuales, con más de 4 mil 800 centros deportivos privados y 6.2 millones de practicantes.

A nivel global, las tendencias apuntan hacia modelos tecnológicos enfocados en la prevención y el bienestar integral. Herramientas como la tecnología portátil y las aplicaciones de ejercicio se consolidan como claves para el seguimiento, la motivación y la adherencia. También se mantienen programas dirigidos a adultos mayores, en respuesta al envejecimiento poblacional y el aumento de enfermedades crónicas.

Valcarce concluyó que, al igual que en otros países, México enfrenta el reto de hacer el fitness más accesible y abierto a toda la población.