El SUAM: aprendizaje y sueños que no tienen edad

En el Sistema Universitario del Adulto Mayor (SUAM) la edad deja de ser un límite y se convierte en una oportunidad para cumplir sueños. En sus aulas, los adultos mayores descubren que nunca es tarde para aprender: entre sones, mariachi y jarabes tapatíos, los pasos firmes de quienes bailan con entusiasmo se mezclan con el murmullo de quienes estudian matemáticas, idiomas o informática.

Uno de ellos es Jorge Domínguez, de 71 años, quien encontró en el curso de Danza Regional la posibilidad de cumplir un anhelo de juventud. “Uno piensa que ya lo sabe todo, pero aquí nos damos cuenta de que siempre hay algo nuevo que aprender. La mente sigue viva e inquieta”, afirma con orgullo.

Desde su creación en 2013, el SUAM ha recibido a más de 8 mil 500 adultos mayores, quienes han participado en más de 50 cursos y talleres gratuitos que van desde matemáticas, derechos del adulto mayor, salud cerebral, computación, inglés y francés, hasta actividades prácticas como bonsái, huertos orgánicos, fertilizantes, dibujo y danza.

Actualmente, el SUAM cuenta con cinco sedes en Jalisco:

-Instalaciones centrales en el Centro Histórico de Guadalajara.

-Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán.

-Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro.

-Centro Universitario de los Lagos, en Lagos de Moreno.

-Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta.

Sin embargo, muchas regiones del estado aún carecen de instalaciones, maestros y presupuesto para extender el proyecto. Por ello, la Fundación Universidad de Guadalajara, AC lanzó una campaña de recaudación que busca reunir 10 millones de pesos en dos años, con el fin de llevar el SUAM a la mayor parte de la Red Universitaria. “Queremos que más adultos mayores tengan acceso a este espacio de aprendizaje y convivencia”, señaló César Omar Avilés González, director ejecutivo de la fundación.

Las donaciones pueden realizarse en línea a través de la página fundacionudg.org. Además, para información sobre cursos e inscripciones está disponible el número de WhatsApp 33-3658-4630 y el sitio suam.cucsh.udg.mx.

La próxima convocatoria de inscripciones estará abierta del 9 al 18 de febrero, con alrededor de 35 cursos presenciales y 15 virtuales, dirigidos a personas de 60 años o más. Los talleres iniciarán el 3 de marzo y solo se requiere una identificación oficial para participar.

El SUAM es más que un programa académico: es un espacio donde los adultos mayores encuentran comunidad, descubren nuevas pasiones y demuestran que los sueños no tienen fecha de caducidad.

Además, el proyecto se ha convertido en un referente nacional de inclusión educativa, pues promueve la idea de que el aprendizaje es un derecho que debe acompañar a las personas durante toda su vida. Con ello, la Universidad de Guadalajara reafirma su compromiso social y cultural, al abrir sus puertas a quienes buscan mantenerse activos y aportar su experiencia a la comunidad.

La campaña de expansión también busca sensibilizar a la sociedad sobre el valor de los adultos mayores, reconociendo su papel como portadores de memoria, cultura y sabiduría. Al brindarles espacios de formación y convivencia, se fortalece el tejido social y se fomenta una cultura de respeto intergeneracional que beneficia a toda la comunidad. (Con información de la UdeG)