Hospital Veterinario del CUSur: más de una década como referente regional

A más de diez años de su apertura, el Hospital Veterinario de Pequeñas y Grandes Especies del Centro Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de Guadalajara se consolida como un espacio clave en la atención clínica, la formación académica y la investigación, destacó su director, doctor Francisco Munguía Galaviz.

El hospital cuenta con servicio las 24 horas y una unidad de cuidados intensivos, lo que lo convierte en un referente para profesionales de la región Sur de Jalisco en la atención de pacientes de pequeñas y grandes especies.

Formación y docencia

El hospital acompaña la enseñanza de la licenciatura en Médico Veterinario y Zootecnista, ofreciendo un espacio de práctica para estudiantes y profesores. Además, recibe alumnos de otros planteles que realizan servicio social o prácticas profesionales, fortaleciendo su papel como centro de aprendizaje.

Investigación y extensión

Gracias a su base de datos clínica, se desarrollan proyectos en distintos escenarios, incluso en colaboración con estudiantes de posgrado de otras disciplinas, con impacto en temas de salud pública. En extensión, el hospital fue pionero en ofrecer atención continua en la región, consolidando su prestigio.

Servicios y atención

Pequeñas especies: medicina preventiva, vacunación, desparasitación, revisiones generales y especialidades como cirugía básica, traumatología, ortopedia, cardiología, oftalmología y nefrología.

Grandes especies: entre 10 y 30 casos mensuales, principalmente equinos, atendidos por especialistas.

Urgencias y cuidados intensivos: unidad equipada con ventilador mecánico, bombas de infusión continua y rotación permanente de médicos y estudiantes.

El hospital atiende mensualmente entre 120 y 150 pequeñas especies, además de los casos de grandes especies, aunque durante la pandemia la cifra se redujo significativamente.

Equipo y proyección

Actualmente, el hospital está integrado por 135 personas, entre médicos de base, personal administrativo y estudiantes. Para 2026, se proyecta ampliar la planta médica con nuevas plazas para especialistas, incluyendo fauna silvestre y animales no convencionales, además de consolidar cuerpos académicos para que los médicos puedan integrarse al Sistema Nacional de Investigadores.

“El hospital tiene un cerebro y un corazón muy importante: el cerebro es la parte administrativa, pero el corazón son los estudiantes”, subrayó Munguía Galaviz.

Ubicación y horarios

El Hospital Veterinario se encuentra en avenida Enrique Arreola Silva 883, en el CUSur, y ofrece servicio general de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas, además de atención de urgencias las 24 horas.