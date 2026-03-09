CUCEA inaugura Sala de descanso menstrual para atender necesidades de salud universitaria

. .

El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara, abrió una Sala de descanso menstrual como respuesta a las necesidades detectadas en la Encuesta universitaria sobre menstruación “Fluye con seguridad”.

El espacio busca ofrecer un lugar seguro, digno y accesible para personas menstruantes de la comunidad universitaria que requieran reposo temporal, atención básica o insumos durante su periodo.

La maestra Alejandra Hidalgo, responsable del Programa integral de cultura de paz y primeros contactos, explicó que la sala tiene capacidad para atender a diez personas simultáneamente, favoreciendo su bienestar y permanencia en las actividades académicas y laborales.

La encuesta reveló que 95% de las participantes reportó dolor abdominal en sus últimos tres períodos, 31.5% calificó su dolor como muy intenso y 43.5% señaló que los síntomas les impiden levantarse. Además, 54.2% reconoció haber faltado a clases o al trabajo por motivos menstruales y 41% no pudo completar tareas escolares.

. Foto: Diego Corona.

“El problema no es menstruar, los problemas están en las condiciones materiales y simbólicas en que socialmente menstruamos y que son construcciones sociales que pueden ser cambiadas”, afirmó Hidalgo.

La sala está equipada con sillones, reposet, insumos de higiene menstrual, analgésicos de venta libre, tés, cojines eléctricos y un microondas para bolsas de agua caliente. También ofrece material bibliográfico para informar y dignificar este proceso biológico.

El espacio se ubica en “la Cabañita”, donde opera el Programa integral de cultura de paz y la Plataforma de inclusión y equidad del CUCEA. Su horario es de 8:00 a 20:00 horas, sin necesidad de reservación previa.(Con información de la UdeG)